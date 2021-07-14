Указ губернатора Пермского края от 14 июля 2021 года № 83 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 02 сентября 2020 г. № 125, от 11 сентября 2020 г. № 130, от 18 сентября 2020 г. № 132, от 02 октября 2020 г. № 136, от 16 октября 2020 г. № 141, от 22 октября 2020 г. № 143, от 30 октября 2020 г. № 150, от 12 ноября 2020 г. № 151, от 03 декабря 2020 г. № 157, от 11 декабря 2020 г. № 158, от 25 декабря 2020 г. № 178, от 22 января 2021 г. № 8, от 05 февраля 2021 г. № 11, от 20 февраля 2021 г. № 18, от 05 марта 2021 г. № 29, от 12 марта 2021 г. № 36, от 19 марта 2021 г. № 40, от 20 апреля 2021 г. № 52, от 21 мая 2021 г. № 61, от 08 июня 2021 г. № 70, от 29 июня 2021 г. № 75) следующие изменения:

1.1. пункты 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции:

"2.1. мероприятий, проводимых на открытых пространствах, организуемых (согласованных) исполнительными органами государственной власти и государственными органами Пермского края с предварительным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. До участия в указанных мероприятиях допускаются только граждане, вакцинированные против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо граждане, представившие отрицательный результат исследования, проведенного не позднее чем за 72 часа до начала мероприятия методом ПЦР на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев. Предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться на территории проведения мероприятия, исчисляется исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, но не более 50 человек одновременно;

2.2. мероприятий, проводимых в зданиях, строениях и помещениях в них, организуемых (согласованных) исполнительными органами государственной власти и государственными органами Пермского края с предварительным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. До участия в указанных мероприятиях допускаются только граждане, вакцинированные против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо граждане, представившие отрицательный результат исследования, проведенного не позднее чем за 72 часа до начала мероприятия методом ПЦР на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев. Предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться на территории проведения мероприятия, исчисляется исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, но не более 30 человек одновременно;";

1.2. пункт 2.3 после слов "не позднее чем за 72 часа до начала мероприятия методом ПЦР на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" дополнить словами ", либо граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев";

1.3. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

"2.5. мероприятий по организованному активному и экологическому туризму. До участия в указанных мероприятиях допускаются только граждане, вакцинированные против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо граждане, представившие отрицательный результат исследования, проведенного не позднее чем за 72 часа до начала мероприятия методом ПЦР на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев;";

1.4. в абзаце первом пункта 5.6 слова "не более 75 процентов" заменить словами "не более 50 процентов";

1.5. дополнить пунктом 5.12 следующего содержания:

"5.12. Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет деятельность в части выездного обслуживания заявителей, дистанционного оказания услуг, а также оказания услуг по предварительной записи в структурных подразделениях учреждения по режиму приема заявителей, перечню структурных подразделений, определяемых учреждением. Перечень санитарно-эпидемиологических мероприятий, реализуемых в ходе предоставления услуг, определяется учреждением по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Иным организациям, осуществляющим предоставление услуг, рекомендовать принять меры по организации приема граждан по предварительной записи.";

1.6. пункт 15.2 изложить в следующей редакции:

"15.2. предусмотреть дополнительные меры поддержки для работников в соответствии с локальными нормативными правовыми актами, в том числе возможность предоставления для работников, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), дополнительного выходного дня в день проведения вакцинации;".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.5 настоящего указа, который вступает в силу с 19 июля 2021 года.

Д.Н.Махонин







