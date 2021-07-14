Песков: РФ не будет искать компромиссную форму регистрации однополых браков

Позиция россиян и Конституция РФ однозначно свидетельствуют в пользу отсутствия необходимости регистрировать однополые отношения, даже несмотря на решение ЕСПЧ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, компромиссной формы регистрации искать не нужно", - заявил он журналистам.

По словам Пескова, президент также никак не решение ЕСПЧ не реагировал и в отношении сущности брака он ориентируется на позицию граждан России и на Основной закон страны.

Ранее, ЕСПЧ опубликовал релиз, согласно которому отказом от узаконивания однополых отношений Россия нарушает права человека на уважение частной и семейной жизни. При этом в ЕСПЧ отметили, что не могут налагать на страну требование о признании однополых браков, но призвали найти компромисс в данном вопросе.

Комментируя данную ситуацию, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что таким образом Европейский суд по правам человека пытается навязать нашей стране чуждые ей ценности, идущие вразрез с Конституцией РФ.