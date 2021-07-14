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14.07.2021 12:02
Рубрика: Российский автопром

Поле раритетов. Блогеры нашли двести заброшенных машин

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Авторы канала на Youtube "ПриветТачка" уже рассказывали о гаражах, ангарах, парковках с уникальными и редкими автомобилями. Блогеры обнаружили очередную интересную локацию - поле с заброшенными машинами.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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На огромной территории в Москве находится около двухсот автомобилей различных эпох и стран производства. При этом целое поле с забитыми раритетными (и не только) моделями располагается посреди жилого квартала.

Под открытым небом гниёт большое количество ГАЗ М-20 "Победа", а также полноприводная "Победа" ГАЗ-М72, ГАЗ-21 "Волга", Москвич-407, санитарный универсал ГАЗ-24-13, грузовик ГАЗ-53, ЗАЗ-968 "Запорожец", ЗАЗ-1102 "Таврия", СМЗ-С3Д "Инвалидка".

Помимо этого, среди экземпляров встречаются стеклопластиковый самодельный седан "Валерия", Opel Kadett, Citroen 7CV Traction Avant (один из первых переднеприводных автомобилей), Mercedes-Benz W123, Volkswagen Beetle ("Жук"), микроавтобус Toyota.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com