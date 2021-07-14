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14.07.2021 13:35
Рубрика: Российский автопром

Посмотрите на две "капсулы времени" ГАЗ-21 "Волга"

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Блогер Roma Urraco показал сразу две "капсулы времени": ГАЗ-21 второй и третьей серий, которые для своих лет действительно выглядят хорошо. Никаких реставрационных мероприятий с автомобилями, по заверению автора обзора, не проводилось.

Фото: iStock
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Первая в обзоре - "Волга" второй серии, выпущенная в 1960 году. Кузов окрашен в довольно редкий цвет, который по номенклатуре автопроизводителя называется "кофейный".

Автомобиль был найден примерно 10 лет назад в Донецкой области. Владелец работал вахтовым методом в северных районах СССР и эксплуатировал машину лишь по приезду. Пробег - 43 118 километров. Машина стоит без движения в частной коллекции уже 6-7 лет. Из недостатков можно отметить грязь на ручках дверей и обивке салона.

Вторая машина - ГАЗ-21 "Волга" третьей серии, выпущенная в 1967 году. Главными её отличиями являются решётка типа "китовый ус" и отсутствующая фигурка оленя на капоте.

История этого автомобиля тоже интересна. Итальянец женился на украинке из Запорожья, и после рождения сыновей были приобретены две "Волги", которые находились во владении семьи. Позднее итальянец покинул Советский Союз, а машины остались. Один из автомобилей был поставлен в гараж, став в итоге "капсулой времени" с пробегом 16 400 км. По словам Roma Urraco, на эту "Волгу" уже нашёлся покупатель.

Фото: скриншот с www.youtube.com
#ГАЗ