Программы подготовки водителей хотят поменять

Подготовка автолюбителей в России, к сожалению, оставляет желать лучшего. Реформа обучения будущих водителей, а также приема у них экзаменов, по сути, не сильно изменила ситуацию в стране.

Количество аварий с начинающими водителями хоть и сокращается, но совсем незначительно. В то же время количество экзаменов, сданных учениками автошкол с первого раза, снижается бешеными темпами. Все эти проблемы обсудили представители Госавтоинспекции, минпросвещения, а также автошколы на "круглом столе", который прошел накануне в Калужской области.

По сути, главный посыл этого совещания был не в том, что программы обучения плохи, а в том, что они просто не исполняются автошколами. Контроля за их исполнением практически нет. Да, программы несовершенны, но главная проблема все-таки в их невыполнении. Как сообщил временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУОБДД МВД России Роман Мишуров, за пять лет на 26 процентов сократилось количество аварий с начинающими водителями. Основные причины - несоблюдение очередности проезда перекрестков, непропуск пешеходов. А также неправильное расположение транспортных средств, неправильный выбор дистанции, несоответствие скоростного режима конкретным условиям.

По словам начальника отдела организации экзаменационной деятельности Николая Гилякова, процент сдачи значительно снизился. Основные трудности - изменены маршруты. Сам экзамен в условиях дорожного движения дополнен всего четырьмя элементами. Эти элементы были адаптированы, но вызвали проблемы. Не все кандидаты в водители были к ним готовы. Поэтому процент сдачи теоретического экзамена практически не изменился: как был 38 процентов, так и остается.

А количество сдавших экзамен с первого раза на дорогах заметно сократилось. Если к 1 апреля таких счастливчиков было 26 процентов, то после этой даты стало всего 13 процентов.

По словам начальника управления ГИБДД УМВД России по Калужской области Алексея Холопова, одна из проблем подготовки водителей - это профессиональная пригодность. Ни один из водителей психофизиологического тестирования не проходит. Даже если комплекс есть, но кандидат в водители его не пройдет, то это не будет запретом на сдачу экзаменов. Помимо увеличения часов вождения надо проводить обучение в разное время суток и в разных дорожных условиях, считает Холопов. Кроме того, еще ни один обучающийся не был отчислен за неуспеваемость. В итоге эти люди попадают на экзамен. Беглый опрос учеников показал, что только 10-15 процентов присутствуют на обучении теории. То есть все остальные не получают фундаментальную базу знаний правил дорожного движения.

Чтобы исправить эту ситуацию, по его мнению, требуется упростить процедуру приостановки лицензии на образовательную деятельность для автошкол.

Напомним, что ранее МВД предлагало это сделать, но дальше предложений дело не пошло.

Большинство экспертов высказалось в том духе, что если сейчас невозможно организовать контроль за соблюдением программ подготовки водителей, то бессмысленно их менять. Как не исполняются действующие, так не будут исполняться и новые.

Ка заявил один из представителей автошкол Александр Кувшинов, если будет замечательная программа, а обучающийся не изучает ее, то проблема не в программе. Если претендент не освоил программу, задача автошколы - не допустить его до экзамена.

Он также указал, что начинать надо не с реформы подготовки водителей, а с реформы подготовки "мастеров производственного обучения". Сейчас просто нет кадров. Более 100 часов отведено на теорию. Но кто эти часы будет заполнять и чем? Решать билеты никому не интересно. Часов много - стоимость обучения низкая. А главное, отсутствует идеология. Молодых водителей не учат быть безопасными на дорогах. Но они смотрят "Форсаж" и модных блогеров, где модно погонять. В итоге именно с этими взглядами выезжают на дороги.

Давайте посмотрим на статистику. Абсолютное большинство кандидатов в водители претендуют на категорию "В" - легковой транспорт. Наибольшее их количество хочет управлять собственным автомобилем, а не работать в такси.

Так зачем им нужны предусмотренные сейчас в программе часы на изучение таксометров, требований по креплению грузов и перевозке пассажиров? Все эти часы спокойно можно было бы отдать на вождение.