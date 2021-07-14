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14.07.2021 19:26
Рубрика: В мире

Протесты против "пропуска здоровья" прошли по всей Франции

Текст: Максим Макарычев
Во Франции прошли массовые протесты против планов Елисейского дворца по введению в ресторанах и поездах санитарных пропусков. Тысячи человек без масок по всей стране, которые демонстративно отказались от пропуска здоровья, вступили в столкновения с полицией.
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Призыв распространился в социальных сетях после выступления Эмманюэля Макрона о продлении срока действия пропуска, сообщает Le Figaro. Глава государства объявил об обязательном порядке проходить вакцинацию для лиц, осуществляющих уход за пациентами, и представителей других профессий, а также о массовом расширении пропускных санитарных узлов в большинстве общественных мест.

Фото: Кадр видео RT
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В Париже несколько сотен демонстрантов приняли участие в необъявленном митинге на площади Республики в полдень, а затем поднялись на бульвар Сен-Мартен и были остановлены полицией, скандируя различные лозунги, в частности, "Свобода!". По сообщению журналистов AFP с места события, полиция несколько раз применяла слезоточивый газ для разгона протестующих. Как отмечают пользователи соцсетей, полиция загородила барьерами вход на Восточный вокзал в Париже и пускала внутрь только людей в масках. В то же время еще одна демонстрация в Париже собрала несколько сотен человек у площади Клиши на севере столицы. Они скандировали лозунги: "Против диктатуры!", "Против санитарного пропуска!".

Другие демонстрации прошли в нескольких крупных городах Франции. По данным полиции, к 15 часам (16 часов мск) в акциях приняли участие более 7800 демонстрантов, в том числе 1200 в Монпелье, 1000 в Марселе, 800 в Анси и 720 в Руане. Они прошли без серьезных инцидентов. Кроме того, утром в Тулузе прошел митинг по призыву нескольких групп "желтых жилетов", которые пели речевки - "Больше денег, меньше полицейских для государственной больницы" или "Макрон, если бы ты знал, куда мы положили свою вакцину!". В Перпиньяне демонстрация собрала несколько сотен человек, включая воспитателей детских садов и учителей. В Лионе демонстранты были вытеснены со знаменитой площади Белькур. В Нанте демонстрация переросла в беспорядки, и полиция была вынуждена применять слезоточивый газ. В Анси более двух сотням демонстрантов удалось пробраться во внутренний двор префектуры, двери которой были блокированы стражами порядка. Как отмечают пользователи, в рядах протестующих были те, кто привился вакциной от коронавируса и имеет право на автоматическое получение "пропуска здоровья".

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