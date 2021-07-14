Фестиваль "Лето. Музыка. Музей" открывается в Новом Иерусалиме

В среду, 14 июля, в Новом Иерусалиме открывается IV ежегодный open-air фестиваль "Лето. Музыка. Музей", который проводит Московская областная филармония при поддержке Министерства культуры Московской области и Министерства культуры РФ. Гостей ждут пять дней музыкального праздника на свежем воздухе - в этом году все запланированные восемь концертов фестиваля, включая камерные, пройдут в формате open-air в Атриуме у входа в музей.

Как заметил президент фестиваля Максим Дунаевский, нынешняя программа способна удовлетворить самый изысканный музыкальный вкус. По замыслу художественного руководителя фестиваля Василия Петренко, программа - дань великим композиторам-юбилярам и памятным датам музыкальной истории. Главная из них - 50-летие со дня смерти И.Ф. Стравинского. Композитора, оказавшего колоссальное влияние на всю музыкальную культуру XX века. Музыка "эпохи Стравинского" прозвучит в первую очередь в программах Госоркестра им. Евгения Светланова.

200-летию Полины Виардо будет посвящен концерт солистки Театра "Новая опера" Полины Шамаевой, в честь 200-летия со дня рождения Джованни Боттезини прозвучит его концерт для контрабаса, который с "Виртуозами Москвы" исполнит лауреат Международного конкурса Леонид Бакулин.

В честь 100-летия со дня рождения Астора Пьяццоллы Артем Дервоед и Иосиф Пуриц представят программу знаменитых танго этого самого известного в мире аргентинского композитора. Мы счастливы, что в команде исполнителей такие звезды, как Миша Майский, Альбина Шагимуратова, Алена Баева, Гайк Казазян".

Организаторы обещают, что будут соблюдены все антиковидные ограничения. И несмотря на все трудности, связанные с пандемией коронавируса, фестиваль не только продолжает жить, но и пробует новые формы. В этом году впервые появится просветительская программа. Лекции перед концертами и обсуждения после них будет вести известный музыковед, главный редактор журнала "Музыкальная Академия" Ярослав Тимофеев.

Традиционно, по билетам на фестиваль можно будет посетить выставки в знаменитом музее "Новый Иерусалим".