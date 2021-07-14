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14.07.2021 18:41

Калининская АЭС награждена за высокую социальную эффективность

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило имена победителей всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". В номинации "За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий" Калининская АЭС заняла второе место.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

Конкурсным жюри отмечен значительный вклад, который вносит Калининская АЭС в развитие традиций благотворительности на территории Тверской области. Ежегодно атомная станция оказывает существенную финансовую помощь социальным и образовательным учреждениям Удомельского городского округа, помогает людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Предприятие реализует проекты по поддержке культурно-просветительских программ и инициатив, направленных на сохранение культурного наследия.

Благодаря средствам Калининской АЭС реализован обширный комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы Центральной медико-санитарной части №141.

Фото: Калининская АЭС
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Отдельным направлением деятельности является инфраструктурное развитие территории Удомельского городского округа. По инициативе КАЭС создан и успешно работает проектный офис #ВМЕСТЕ, который объединил специалистов атомной станции и администрации муниципалитета. В задачи команды входят организационная, методическая и техническая поддержка в решении проблемных вопросов. Проектный офис объединил ресурсы бизнеса, власти и некоммерческих организаций, позволил привлечь дополнительные внебюджетные средства в социальную сферу округа.

"Калининская АЭС играет ключевую роль в социально-экономическом развитии Удомельского городского округа. Мы не просто направляем финансовые средства, а системно подходим к решению каждого вопроса, делимся компетенциями и совместно помогаем развивать территорию", - отметил заместитель директора Калининской АЭС Олег Лебедев.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

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