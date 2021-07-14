Прокуратура обжалует слишком мягкий приговор Эдуарду Билю

Отмечается, что надзорным ведомством будет дана оценка как судебному решению, так и "бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений Правил дорожного движения осужденным". По мнению прокуроров, именно это явилось причиной совершения сначала им значительного числа административных правонарушений, а в конечном итоге преступления, повлекшего тяжкий вред здоровью человека.

В среду Пресненский районный суд города Москвы вынес приговор в отношении скандального видеоблогера Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Биль). Ему присудили 2 года ограничения свободы и на 3 года лишили права управления транспортными средствами.

Приговором осужденному запрещено покидать место постоянного проживания в период с 20 часов до 8 часов утра, выезжать за пределы Москвы и Московской области, менять место постоянного жительства без уведомления контролирующего органа.

Молодой человек, напомним, на элитной иномарке Audi RS6 Avant разогнался на Садовом кольце до 115 км в час, не справился с управлением, выскочил на встречную полосу, где повредил несколько автомобилей. Наиболее серьезно пострадала девушка в Volkswagen Polo, на ее автомобиль пришелся основной удар иномарки блогера. В результате ДТП здоровью женщины-водителя был причинен тяжкий вред. Пострадавшая только недавно вышла из комы.

Блогеру вменялось совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ "нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Кстати, адвокаты Биля пытались замять дело "по примирению сторон". Блогер выплатил пострадавшей девушке 11 млн рублей, и у нее вроде как пропали претензии к обвиняемому. Однако и следствие, и суд отказали в закрытии дела.

В ходе расследования выяснилось, что за блогером числится огромное число неоплаченных штрафов. Более того, установленные на автомобиле номера, как оказалось, специально были сняты с регистрации в ГИБДД. Бил ранее привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД: в 2018 году - 33 раза, в 2019 году - 381 раз, в 2020 году - 11 раз.