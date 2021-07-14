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14.07.2021 17:03
Рубрика: Происшествия

Блогер Эдвард Бил приговорен к 2 годам ограничения свободы за ДТП на Садовом

Текст: Иван Петров
Пресненский районный суд города Москвы в среду вынес приговор в отношении скандального видеоблогера Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Биль). Ему присудили 2 года ограничения свободы (суть этого наказания в справке "РГ") и на 3 года лишили права управления транспортными средствами.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Предоставлено Пресненским районным судом города Москвы.
Избивший девушку в прямом эфире блогер получил полгода исправительных работ

Приговором осужденному установлены следующие ограничения: не покидать место постоянного проживания в период с 20 часов до 8 часов следующих суток, не выезжать за пределы Москвы и Московской области, не менять постоянного места жительства без уведомления контролирующего органа.

Молодой человек, напомним, на элитной иномарке разогнался на Садовом кольце, не справился с управлением, выскочил на встречную полосу, где повредил несколько автомобилей. Наиболее серьезно пострадала девушка в Volkswagen Polo, на ее автомобиль пришелся основной удар иномарки блогера. В результате ДТП здоровью женщины-водителя был причинен тяжкий вред. Пострадавшая только недавно вышла из комы.

Молодому человеку вменялось совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ "нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Кстати, адвокаты Биля пытались замять дело "по примирению сторон". Блогер выплатил пострадавшей девушке 11 млн рублей, и у нее вроде как пропали претензии к обвиняемому. Однако и следствие, и суд отказали в закрытии дела.

Следствием и судом было установлено, что 1 апреля этого года Биль, управляя технически исправным автомобилем Audi RS6 Avant, двигался по Садовому кольцу со скоростью 115 км/ч. То есть, он значительно превысил установленный скоростной режим на том участке дороги. Позднее выяснилось, что за блогером числится огромное число неоплаченных штрафов. Более того, установленные на автомобиле номера, как оказалось, специально были сняты с регистрации в ГИБДД, чтобы избегать штрафов. Биль ранее привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД: в 2018 году - 33 раза, в 2019 году - 381 раз, в 2020 году - 11 раз.

Справка "РГ"

Суть ограничения свободы заключается в наложении на осужденного ограничений, два из которых являются обязательными - обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию от одного до четырех раз в месяц для регистрации и запрет на изменение места жительства или пребывания, а также на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования без согласия инспекции. Остальные ограничения устанавливаются в приговоре по усмотрению суда и могут быть им же отменены или дополнены в процессе отбывания наказания по представлению начальника инспекции. К таковым относятся: не уходить из места постоянного проживания в определенное время суток, не посещать определенные места, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях и др. Надзор за осужденным, отбывающим ограничение свободы, осуществляется уголовно-исполнительными инспекциями. С 2013 года предусмотрена возможность использования специальных технических средств, позволяющих контролировать местонахождение осужденных (в том числе электронных браслетов). В случае злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения свободы, суд может заменить его принудительными работами или лишением свободы

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