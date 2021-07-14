В "Ласточках" появятся вагоны с бронью сидячих мест

Пассажиры скоростных поездов "Ласточка", курсирующих между Москвой и Тверью, могут заранее забронировать себе сидячие места в вагонах. Как сообщает пресс-служба Московской-Тверской пригородной пассажирской компании, это станет возможным с 21 июля.

Сейчас пассажиры "Ласточек" занимают свободные места, если они есть, или едут стоя, если поезда переполнены. Такое, к слову, бывает нередко - в пиковые часы на участке от Москвы до Зеленограда и обратно свободных мест в "Ласточках" нет. В качестве эксперимента перевозчик выделит в составе один вагон, куда билеты будут продаваться с указанием места, как на обычный поезд дальнего следования. Это будет первый вагон по ходу движения поезда.

Билеты с местами будут дороже обычных. К примеру, за билет от Москвы до Химок нужно будет заплатить 155 рублей вместо 135, от Москвы до Зеленограда - 260 рублей вместо 215, а от Москвы до Твери - 800 рублей вместо 580. Пока экспериментальные вагоны оборудуют только на шести поездах - из Москвы в 6:58, 15:45 и 21:02, из Твери в 9:53, 16:10 и 20:40. Но впоследствии, как утверждают в МТППК, вагоны с местами будут оборудованы во всех тверских "Ласточках".