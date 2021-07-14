В Улан-Удэ ливень вынес на дорогу труп мужчины

После сильного ливня в Улан-Удэ работники дорожной службы обнаружили труп мужчины на улице Балтахинова.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по республике Бурятия, предположительно потоки воды сдвинули одну из решеток канализации и оттуда всплыло тело. После дожди вынесли его на проезжую часть.

В ситуации уже разбираются следователи. Личность погибшего устанавливают.

Напомним, что последствия ливня, который прошел в столице Бурятии, устраняют с часу ночи. Подтоплены городские дороги, местами появились провалы, возникли перебои с электроснабжением.