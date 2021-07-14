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14.07.2021 15:09
Рубрика: Происшествия

В Башкирии директора пансионата осудили за гибель при пожаре 11 человек

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

44-летняя директор дома престарелых "Дом милосердия" в Абзелиловском районе Башкирии, где при пожаре погибли 11 постояльцев, осуждена за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

На Кубани завели дело после гибели постояльца дома престарелых

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, женщина организовала в своем доме в деревне Ишбулдино пансионат, где оказывала услуги по содержанию и уходу за престарелыми и инвалидами. Но в ночь на 15 декабря 2020 года в здании вспыхнул пожар. Пять человек успели эвакуироваться, а 11 постояльцев пансионата погибли.

Как установило следствие, причиной пожара и гибели людей стало несоблюдение руководителем и собственником помещений требований пожарной безопасности. Женщина полностью признала свою вину.

Абзелиловский районный суд приговорил ее к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишил права заниматься деятельность по оказанию социальных услуг гражданам сроком на два года.

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