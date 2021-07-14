Как выселить майнинг-ферму из жилого дома

На протяжении нескольких месяцев жители многоэтажного дома в Омске пытаются выселить нелегальную "серверную".

Тайная комната

Экономист Мария Аксененко каждый день вынуждена уходить ночевать к друзьям. Расположенная под ее комнатой "серверная" круглосуточно гудит, а стены и пол нагреваются до 40 градусов. Соседи подозревают, что в жилом здании организовали мощную майнинг-ферму по добыче биткоинов.

В пятиэтажном доме по адресу улица Декабристов, 157 Мария проживает более 10 лет. Здание является бывшим общежитием, поэтому коммунальными проблемами жильцов удивить сложно. Старые инженерные сети постоянно выходят из строя. Но в сентябре прошлого года на многострадальный дом свалилась еще одна беда.

- Сначала я подумала, что заболела, - рассказывает омичка. - На дворе начало осени, отопление еще не включили, а в комнате стоит невыносимая жара. Однако повышенная температура оказалась не у меня. Горячими были стена и пол. Затем я услышала странный шум и вибрацию - как на вертолетной площадке.

Соседи провели расследование и обнаружили на первом этаже дома "тайную комнату", к которой от электрощитовой тянулся мощный силовой кабель. Со стороны улицы окна в помещение были наглухо заколочены и завешаны рекламными плакатами от любопытных глаз. По периметру их окружали видеокамеры. За железной дверью, горячей, как утюг, что-то громко гудело и тикало.

На протяжении нескольких месяцев соседи не могли выяснить, что гудит за запертой железной дверью. Фото: Наталья Граф/РГ

Перепуганная Мария несколько раз обращалась в управляющую компанию с просьбой пояснить, что находится в комнате, которая по документам является общим имуществом собственников, и почему стены и пол в ее жилье нагреваются.

- При обследовании жилищники пошутили, что сегодня за установку теплого пола люди платят большие деньги, - говорит Мария. - Поэтому я вообще должна радоваться тому, что он достался мне абсолютно бесплатно. А мне, честно говоря, не до шуток.

Но в письменном ответе главный инженер УК "Рутас" Высоткова пояснила Аксененко, что причина тропической жары в ее комнате зимой - неправильная батарея. В ней девять секций вместо семи, от этого, якобы, и все беды. А нежилое помещение управляющей компании сдали в аренду сами жильцы, чтобы заработать деньги на проведение текущего ремонта в доме.

Впрочем, когда пришла весна и "неправильную" батарею отключили, температура в комнате Марии стала еще выше. Из-за жары и сухого воздуха находиться в ней стало невозможно - будто сидишь в сауне.

Зиц-председатель

В интернете соседи нашли историю об аналогичной ситуации в Кемерове. Там жильцы дома по улице Терешковой обнаружили у себя в подвале подключенное к электропитанию компьютерное оборудование. Посчитав, что кто-то без их ведома организовал в доме ферму для майнинга, они позвонили на "горячую линию" областной Госжилинспекции. Специалисты прибыли на место. Оборудование осмотрели, описали и вызвали наряд полиции.

Тогда Мария написала заявления с просьбой о помощи в омскую Госжилинспекцию, полицию и прокуратуру. Однако ни в одном из ведомств разобраться в ситуации и помочь жильцам бывшего общежития не захотели. Прокуратура отписала заявление в Госжилинспекцию. Но специалисты этого ведомства отказались даже выехать по указанному адресу с проверкой. Они просто опросили сотрудников УК и… поверили им на слово. А сотрудники УК пояснили, что собственники сами передали им комнату для размещения персонала и они этот самый персонал в ней и размещают.

- В соответствии с решением общего собрания между председателем Совета многоквартирного дома №157 по улице Декабристов и ООО УК "Рутас" заключен договор безвозмездного пользования части общего имущества дома на первом этаже от 30.07.2019, - написал омичке начальник второго территориального отдела Госжилинспекции Омской области Александр Новохов.

Соседи были шокированы. В документах председателем Совета МКД №157 числился некий Сергей Алексеевич Егоров. У него действительно есть в собственности комната в данном доме, но в ней он никогда не проживал. Жильцы пятиэтажки утверждают, что ни разу не видели Егорова в глаза и уж тем более не посещали собраний с его участием и никуда его не выбирали. Однако, как выяснилось, этот зиц-председатель на протяжении нескольких лет от имени собственников подписывает документы и единолично распоряжается домовым имуществом. Корреспондент "РГ" попытался связаться с Егоровым по телефону, указанному в данных документах - "абонент в сети не зарегистрирован".

Единственным, кто согласился приоткрыть железную дверь в "тайную комнату", оказался участковый Сергей Митраков. Благодаря ему соседям удалось попасть внутрь помещения и сделать фотографии. Эксперты опознали по ним видеокарты, приборы для охлаждения оргтехники, платы, системные блоки и другие детали, которыми обычно укомплектовывают стандартную майнинговую ферму по добыче криптовалюты.

Внутри "тайной комнаты" жильцы обнаружили оборудование для комплектации майнинг-ферм. Фото: Наталья Граф/РГ

Однако участковый Митраков не поверил своим глазам и опросил некого внештатного сотрудника УК "Рутас" Фомина Вадима Александровича, которому также поверил на слово.

"Как указал Фомин В.А, данное помещение принадлежит УК "Рутас", - спустя месяц разбирательств ответили жильцам из полиции и пояснили, что "компьютерное оборудование используется для хранения информации, а именно - записей с камер видео домофона указанного дома".

Впрочем, представители домофонной компании утверждают, что впервые слышат о "серверной" комнате и никакой информации там не хранят и хранить не собираются.

- Фомин пришел ко мне домой лично вместе с участковым Митраковым и очень агрессивным неизвестным мне мужчиной, - рассказывает Мария. - "Внештатный сотрудник" УК предложил установить в моей комнате кондиционер. А неизвестный мужчина угрожал возбудить в отношении меня уголовное дело. Теперь я опасаюсь не только за свое здоровье, но и за свою жизнь.

Как обнаружить крипотовалютчиков

Бизнес по добыче криптовалюты сегодня по-прежнему привлекает множество желающих заработать легкие и быстрые деньги. Юридически майнинг в России не запрещен. Если хозяин фермы легально использует помещение, оплачивает потребленное электричество и платит налоги с полученного дохода, у государства к нему претензий быть не должно.

Однако многие размещают "фермы" для добычи криптовалюты прямо в квартирах жилых домов, в подвалах или на чердаках. При этом, пытаясь снизить затраты на добычу биткоинов, они подключают оборудование не к личным квартирным счетчикам, а к общедомовым, перекладывая оплату электроэнергии на своих ничего не подозревающих соседей. Бывшее общежитие на Декабристов, 157 в этом смысле - настоящая золотая жила. Общедомового счетчика здесь нет, жильцы платят по нормативу. Энергетикам обнаружить нелегальное оборудование практически невозможно. При проведении проверок владельцы его, как правило, прячут. При этом маржинальность подпольных ферм может достигать 1 000 процентов годовых.

Вычислить криптовалютчиков, работающих в домашних условиях, можно по уровню шума и высоким температурам. Нормативной базы, регламентирующей деятельность майнинг-ферм, в нашей стране до сих пор нет. Однако на них распространяются общие санитарно-эпидемиологические и противопожарные нормы.

- Содержание серверной в жилом доме без обеспечения требований СанПиН, под жилыми помещениями, нарушает права жильцов на спокойный отдых и использование жилого помещения по назначению, - говорит юрист Константин Крицкий.

А вот выявлять эти нарушения как раз и должны представители надзорных органов, которые в данном случае просто бездействуют.

- Представители управляющей компании также не выполняют своих прямых функций. "Сотрудники на местах" злоупотребляют своим положением и подрывают здоровье граждан подобными "комнатами", - считает юрист Алексей Маленков. - Владелице жилья не стоит останавливаться при получении "отписок", а обращаться по инстанциям выше и в дальнейшем взыскать свои расходы с виновных лиц в досудебном или судебном порядке. Первое, что надо сделать жильцам - собрать инициативную группу или выбрать старшего по подъезду, обратиться с официальным заявлением в экспертную организацию, для определения уровня шума, нагрева полов или стен или выявить и указать им иные "странные" обстоятельства, провести независимую экспертизу. После чего обратиться в следственный комитет с заявлением о проведении проверки по статье 238 УК РФ - "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности".

P. S.

Когда материал готовился к публикации, жильцы дома провели общее собрание, чтобы законно избрать нового председателя многоквартирного дома и запретить УК безвозмездно пользоваться общим имуществом.

- Никакой майнинговой фермы там не было, но мы срочно вывезли из комнаты все оборудование и расторгли договор аренды, чтобы собственники не сходили с ума, - сообщил корреспонденту "РГ" директор УК "Рутас" Руслан Таштамиров.

Справка "РГ"

"Майнингом" называют вычислительный процесс для получения криптовалюты с помощью компьютерного оборудования. Для майнинга строят "фермы", на которых устанавливаются как обычные компьютеры с видеокартами, так и специально разработанные - с процессорами типа ASIC. Процесс вычислений требует больших затрат электроэнергии. Фермы нуждаются в дополнительном охлаждении и создают повышенный уровень шума. Добытую в процессе майнинга криптовалюту можно хранить в анонимных электронных кошельках. В некоторых странах криптовалюта признана официальным платежным средством. Биткоинами можно расплатиться за покупку бытовой техники, автомобилей, одежды и других товаров.