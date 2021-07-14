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14.07.2021 09:34

СУЭК отреставрировала Су-17 для сквера патриотов в Ленинске-Кузнецком

В Ленинске-Кузнецком состоялся торжественный митинг, посвященный установке в сквере патриотов "Боевая слава Сибири" истребителя-бомбардировщика Су-17, привезенного и отреставрированного силами сервисных предприятий компании "СУЭК-Кузбасс" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко).
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Напомним, что самолет в ноябре прошлого года доставили в город согласно договоренности губернатора региона Сергея Цивилева с руководством Министерства обороны РФ. По просьбе администрации Ленинска-Кузнецкого городского округа реставрацию Су-17 выполнил коллектив ООО "Сиб-Дамель" - крупного завода по ремонту и производству горношахтного оборудования, входящего в состав компании "СУЭК-Кузбасс". У заводчан уже был опыт реконструкции боевой техники для создания городского сквера патриотов, но с машинами таких размеров и такой сложности специалисты столкнулись впервые. Тем не менее все необходимые работы - реставрация, изготовление недостающих элементов, грунтовка, покраска - были выполнены качественно и в короткие сроки.

Уже в середине декабря обновленный истребитель-бомбардировщик покинул заводской цех и встал на временную стоянку. А к седьмому июля в рамках празднования 300-летия Кузбасса самолет переместился на специально подготовленный в сквере патриотов постамент рядом с другими образцами военной техники.

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

На митинге прозвучали слова искренней благодарности в адрес руководства компании "СУЭК-Кузбасс", а также коллективов "Сиб-Дамель" и "УПиР", принимавших участие в ремонте, доставке и установке Су-17. Большая группа сотрудников награждена благодарственными письмами.

- Ваши умельцы, профессионалы своего дела, смогли придать самолёту первозданный впечатляющий вид, - отметил на церемонии награждения исполняющий обязанности первого заместителя главы городского округа Рашид Бадертдинов. - Переданы вся мощь и красота боевой машины. Спасибо всем, чьими стараниями пополняется этот музей военной техники под открытым небом, укрепляется в горожанах, особенно в молодом поколении, чувство патриотизма.

- Конечно, радостное событие, - делится впечатлениями слесарь ООО "Сиб-Дамель" Александр Серушкин. - Столько труда было вложено в этот самолет. Для наших горожан старались. Ведь военная техника всегда вызывает интерес, особенно у детей. Еще одно украшение, достопримечательность города. Хочется, чтобы жители берегли его.

В рамках митинга также состоялись награждение ребят из группы городского Почетного караула, прием школьников в ряды Всероссийского движения "Юнармия", а затем - экскурсия для детей по скверу патриотов.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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