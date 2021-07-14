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14.07.2021 15:11
Рубрика: Культура

Пласидо Доминго завершил русский сезон гала-концертом

Текст: Мария Бабалова
Легендарный испанец Пласидо Доминго гала-концертом, посвященным сарсуэле, на фестивале "Звезды белых ночей" Мариинского театра завершил свой беспрецедентно масштабный русский сезон в год, когда отметил свое 80-летие.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пласидо Доминго - всемирно известный тенор, который уже более десяти лет поет как баритон. В его послужном списке более 150 партий. К этому достижению вряд ли кто из его даже самых выдающихся коллег приблизится в ближайшее время. Вообще амплуа Доминго - это рекордсмен. По числу спектаклей, концертов, записей, проданных пластинок и дисков, завоеванных премий, в том числе и самой престижной - Grammy, которой он был удостоен 11 раз. И, естественно, высших государственных наград многих стран мира.

Фото: Евгений Матвеев
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Сам же Доминго любит называть себя "рабочим сцены". И находясь в почтенном возрасте, и пережив обвинения в харасcменте, он продолжает давать концерты и спектакли. Сегодня, конечно, Доминго чаще предпочитает вставать за дирижерский пульт, нежели петь. А пандемия вообще глобально нарушила все планы. И Доминго с удовольствием провел в Москве и Петербурге несколько недель, многократно возвращаясь в Россию.

Если с Мариинским театром у Доминго давние творческие отношения, помнящие такие выдающиеся события, как Отелло и Парсифаль, а сегодня это Макбет и Симон Бокканегра, то на нынешнем фестивале Доминго продирижировал оперой Сен-Санса "Самсон и Далила", где заглавные партии исполнили Иван Гынгазов и Екатерина Семенчук, а также спел концерт сарсуэлы - национального испанского жанра музыкального театра, похожего на оперетту, в котором блистали его родители. Поэтому он многое делает для того, чтобы сарсуэлу узнали во всем мире. Но, к сожалению, в концерте не ощущалось ни радости, ни свободы - того, без чего нет настоящей сарсуэлы. Сам маэстро был заметно грустен, часто путал и забывал слова, а те молодые певцы, кого он пригласил, было впечатление, что забыли свои голоса где-то на таможне по дороге в Россию. И аплодисментов зала им не всегда хватало, чтобы уйти со сцены после исполнения.

В этом плане надо заметить, что появление Доминго в Большом театре выглядело более оптимистично. Благодаря его усилиям в Большом театре, пусть и в формате гала-концертов, дебютировали такие современные звезды оперы, как Притти Йенде, Петр Бечала, Шабьер Андуага, Михаэль Фолле и Эрвин Шротт. А когда Доминго вставал за дирижерский пульт опер Пуччини "Манон Леско" и "Богема", то все солисты поражались его готовностью кропотливо репетировать, дружелюбию, готовности поддержать и тому, что перед каждым спектаклем он заходил к ним в гримерку с напутственными словами.

Выход на сцену Большого театра в качестве баритона Доминго, конечно, давался труднее. Это были два вердиевских героя - Родриго в "Доне Карлосе" и Жермон в "Травиате", где в последнем спектакле его даже заменил Игорь Головатенко. И иногда даже возникало щемящее ощущение, что не всегда поздно лучше, чем никогда. Но все же сокрушительное обаяние Доминго брало верх и покоряло в любых ситуациях. И в тот момент, когда в Большом зале Московской консерватории на закрытии фестиваля "Черешневый лес" он зачем-то согласился вспомнить Германа из своего тенорового прошлого и принять премию Олега Янковского...

И уже в октябре Пласидо Доминго вернется в Россию. Продирижирует премьерной постановкой "Тоски" Пуччини на Новой сцене Большого театра, где заглавную партию исполнит Анна Нетребко. А следом, также в стенах Большого, проведет свой всемирно знаменитый конкурс молодых певцов "Опералия", что дал путевку в счастливую оперную жизнь огромному множеству исполнителей.

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