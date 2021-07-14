Под Калининградом обезвредили более 20 снарядов времен войны

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были обнаружены в лесном массиве возле моря в районе поселка Павлово под Балтийском.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, специалисты Невского спасательного центра МЧС России за минувшие сутки нашли 20 взрывоопасных предметов, в том числе минометную мину, артиллерийские снаряды разных калибров - от 122 до 30 миллиметров, взрыватель и осколки с взрывчатыми веществами.

Лес в районе Павлово официально признан небезопасным в августе 2020 года после ЧП: двое детей получили осколочные ранения от взрыва снаряда. Боеприпас, находившийся в земле, сдетонировал, когда отдыхающие развели на этом месте костер и собрались жарить шашлыки.

С тех пор ведется обследование территории саперами. Опасные находки продолжаются, ведь этот район прилегает к бывшей немецкой военно-морской базе Пиллау, здесь в 1945 году шли ожесточенные бои в ходе наступательной Восточно-Прусской операции советских войск.

Одновременно еще три артиллерийских снаряда времен войны обнаружили саперы Минобороны РФ в районе поселка Кострово под Зеленоградском. Все боеприпасы обезврежены.