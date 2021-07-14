Биолог объяснил причину нашествия божьих коровок на юге России

Божьи коровки, или кокцинеллииды - любимые с детства безобидные жучки с привлекательной окраской - превратились вдруг в злых и агрессивных особей, нападающих на человека. Туристы на Таганрогском заливе жалуются, что злобные насекомые буквально атаковали их во время фотосессии видов на залив. Подобные сообщения поступают из Анапы. По одной из версий, сотни тысяч божьих коровок, мигрирующих в поисках кормовой базы, не смогли пролететь через Тузловские лиманы из-за сильных ливней и поселились на песчаной отмелях и степных участках.

Что же с происходит на самом деле, узнала корреспондент "РГ" у ученого, заведующего кафедрой зоологии АБиБ ЮФУ Алексея Тихонова.

Эксперт объяснил нашествие божьих коровок пиком кривой численности "хищник-жертвы": когда увеличивается количество жертв - то и число хищников, коими являются эти насекомые, резко возрастает. Жертвами в данном случае нужно считать мелких гусениц, а также клещей, которых расплодилось в теплую влажную погоду немерено. Словом, в прибрежных ареалах, таких как пойма залива, созданы идеальные условия для роста численности хищников.

И если человек оказывается в таком месте скопления божьих коровок, то они могут нападать и на него.

Божьих коровок насчитывается огромное количество видов - до восьми тысяч. Для человека они не опасны - если, конечно, их не есть. Оказываются, они имеют ядовитую гемолимфу, поэтому при их поедании можно отравиться. Что же касается укусов - то в них нет ничего страшного, они лишь слегка щиплют кожу без ее повреждения. Поскольку даже это вызывает обычно дискомфорт, то лучше всего просто покинуть это место. Переносчиками каких-либо заболеваний они не являются.

А вот убивать божьих коровок не стоит. Это очень полезные насекомые, природные энтомофаги для многих вредителей, истребители тлей и других вредителей.

В любом случае, массовое нашествие - это временное явление, которое регулируется самой природой, добавил ученый.