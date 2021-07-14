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14.07.2021 15:36
Рубрика: Общество

Глава Крыма назвал катастрофой несоблюдение масочного режима в транспорте

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал настоящей катастрофой тотальное несоблюдение масочного режима в общественном транспорте полуострова. Такое заявление руководитель республики сделал на заседании еженедельного антикоронавирусного штаба.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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По словам Аксенова, маски используют не более 10 процентов пассажиров. Причем, некоторые делают это в "подбородочном режиме".

- Данные муниципального контроля не отражают истинную картину положения вещей соблюдения масочного режима. - По результатам муниципального контроля на транспорте, в целом в Республике Крым выявлено всего порядка 50 нарушений по итогам более чем 800 рейдовых проверок на транспорте, - доложила на совещании руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Аксенов характеризовал оптимистические отчеты с мест о соблюдении масочного режима в транспорте лживыми, а настоящее положение дел охарактеризовал как катастрофа.

- Это ложь, вы же сами понимаете, - сказал он. - Я каждый день езжу по городу. Не надо проверять - остановить автобус, троллейбус, и большинство пассажиров в салоне - без масок. По моим ощущениям, масок на 10 процентах пассажиров всего. Поэтому, сто процентов, это - ложь. Если подписывали главы администраций, то они - соучастники этой лжи. Так быть не должно.

Часть крымчан при этом считают, что ситуацию усугубляют не работающие в салонах автобусов кондиционеры: они, как правило, установлены в недавно закупленном транспорте, но водители экономят на топливе и не включают их. А находиться в раскаленном от жары салоне автобуса в маске особенно тяжело.

По словам Аксенова, сегодня с участием крымского Минтранса состоится совещание, на котором обсудят несоблюдение масочного режима абсолютным большинством пассажиров и многими водителями.

Напомним, ранее из-за тревожной статистики распространения коронавируса штамма "дельта" Аксенов призвал муниципалитеты отменить все массовые развлекательные мероприятия.

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