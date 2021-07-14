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14.07.2021 16:04
Рубрика: Власть

В Феодосии 56-й десантно-штурмовой полк разместят в новом городке

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Феодосии в строящемся военном городке разместится создаваемый в Крыму 56-й десантно-штурмовой полк. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ со ссылкой на командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

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В марте министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал переформатирование 56-й десантно-штурмовой бригады в 56-й десантно-штурмовой полк, пунктом постоянного базирования которого решено сделать Феодосию. Это позволит нарастить оборонительные возможности для защиты полуострова от внешних угроз в условиях повышающейся активности НАТО.

Как уточнил прибывший в Крым Сердюков, сдача объектов первой очереди военного городка с необходимой инженерной и социальной инфраструктурой запланирована на конец 2021 года.

Андрей Сердюков осмотрел строящиеся объекты первой очереди. Это штаб полка, два солдатских общежития, каждое из которых рассчитано на 300 человек, столовая на 750 мест, контрольно-пропускной и контрольно-технический пункты.

- Строительство инфраструктуры военного городка завершится в обозначенные сроки, что позволит своевременно и в отличных условиях разместить подразделения воинской части после ее формирования, - заверил Сердюков.

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