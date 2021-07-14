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14.07.2021 20:24
Рубрика: Власть

В Крыму назвали срок возобновления строительства кукольного театра

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )

Строительство Центра детского театрального искусства затягивается из-за необходимости перерасчета сметы, но возобновится в ближайшие месяц. Об этом сообщила министр культуры РК Арина Новосельская.
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- Проект был изготовлен в 2016-2017 годах, главным распорядителем бюджетных средств с самого начала являлся Минстрой. На сегодняшний день, поскольку объект очень дорогой, была необходимость пересчитать расценки прошлых лет. А для этого надо внести изменения в документы правительства РФ, - рассказала Новосельская.

По ее словам, "в ближайший месяц выходит измененный документ", затем будет определен подрядчик, и строительство продолжится.

Как сообщалось ранее, решение о сносе кукольного театра на улице Горького принято на основании заключения экспертов об аварийном состоянии здания. На его месте возводят по ФЦП Крымский государственный центр театрального искусства стоимостью один миллиард рублей. Проектировался театр с двумя зрительными залами на 100 и 300 человек общей площадью 8,7 тысячи квадратных метров. Оснастить его планировалось самым современным световым и акустическим оборудованием.

Сдать объект в эксплуатацию изначально планировали в 2019 году. Но вскоре после начала стройки Служба стройнадзора РК заявила о выявлении "незначительных отклонений от проектной документации" во время строительства. В частности, морозостойкость бетона не соответствовала необходимой, а технология кирпичной кладки и геометрия арочных сводов были нарушена.

Сроки сдачи объекта перенесли. Подрядчик ушел с объекта и пытается доказать в суде недостаточность бюджетного финансирования.

Как ранее заявил "РГ" вице-премьер Совета министров РК Евгений Кабанов, после корректировки проекта и выбора нового подрядчика театр может быть сдан в эксплуатацию в конце 2022 года.

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