На Среднем Урале запретили мероприятия с участием более 500 человек

В Свердловской области вновь ужесточили правила проведения массовых мероприятий из-за подъема заболеваемости COVID-19. Теперь в них могут участвовать не более пятисот человек.

О новом ограничении говорится на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты ссылаются на постановление главного санитарного врача РФ и на показатели заболеваемости от 12 июля 2021 года.

- В соответствии с документом, учитывая показатели распространения заболеваемости на территории региона, в настоящее время недопустимо проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек, - говорится в информации надзорного органа.

Отмечено, что на данный момент коэффициент распространения инфекции составляет 1,24. Темп прироста заболеваемости за неделю 31,2 процента. Тестирование население методом ПЦР охватывает 431,7 жителя на сто тысяч человек.

Напомним, накануне на брифинге оперативного штаба области по борьбе с коронавирусом заместитель губернатора Павел Греков сказал, что недопустимы мероприятия более, чем на тысячу человек. Кроме того, их нужно согласовывать с Роспотребнадзором.

По данным оперштаба, за последние сутки в области зарегистрирован 461 новый случай заболевания. Всего с COVID-19 столкнулись 99 053 свердловчанина. Выписано на сегодня еще 425 человек. За все время пандемии с инфекцией справились 92 215 пациентов. Погибло за сутки 18 человек. Общее количество жертв коронавируса в регионе составляет 4 058.