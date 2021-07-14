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14.07.2021 13:47
Рубрика: Происшествия

Суд признал нарушения ФСИН при благоустройстве челябинского сквера

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Арбитражный суд подтвердил правомерность претензий УФАС к исполнению контракта по замене чугунного ограждения в челябинском сквере "Алое поле". По мнению инстанции, выполнявшая работы ИК №2 не имела права привлекать к ним субподрядные организации.

- Суд в очередной раз подтвердил, что при заключении контракта с учреждением системы ФСИН, как с единственным поставщиком услуги, все работы должны выполняться собственными силами самого исправительного учреждения, - сообщила представитель челябинского УФАС Наталья Мартынюк. - Передача части контракта сторонним организациям противоречит логике данной для трудоустройства заключенных преференции.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Во время внеплановой проверки специалисты УФАС установили, что после заключения контракта с мэрией на сумму 33,7 миллиона рублей ИК №2 провела две закупки по демонтажу/монтажу чугунных ограждений и подпорных стен, а также их облицовке на территории сквера "Алое поле". Таким образом, самостоятельно колония изготовила только чугунные секции ограждений и отреставрировала столбы на общую сумму в 10,4 миллиона рублей. Все остальные работы были проведены субподрядчиками.

По логике антимонопольщиков, власти не могли не знать о привлечении к исполнению контакта сторонних организаций, ведь основную часть работ по понятным причинам выполнить заключенные не имели возможности. Ответственность за нарушение требований закона о контрактной системе возложили на должностное лицо, отвечавшее за проведение закупки. Однако в мэрии с таким решением не согласились и обжаловали его в суде вместе с назначенным чиновнику штрафом.

Кассационная инстанция арбитражного суда подтвердила правоту антимонопольщиков, считающих, что заключение подобных контрактов с учреждениями ГУФСИН приводит к ограничению конкуренции и созданию преимуществ партнерам пенитенциарного ведомства, получающим контракты без борьбы. По закону о контрактной системе заказчик при выборе способа определения поставщика не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

УФАС заподозрила мэрию Челябинска в сговоре с озеленителями

В конце прошлого года эксперты УФАС уже доказали в суде, что контракт на благоустройство территории у аэропорта имени Курчатова, переданный мэрией той же ИК№2 Челябинска, исполнен с нарушениями. В ведомстве установили, что колония привлекла для его выполнения 65 (!) субподрядчиков.

Ранее в УФАС обратились представители регионального отделения одной из политических партий с предложением проверить все заключенные с учреждениями ГУФСИН контракты. Поскольку муниципалитеты могут использовать их, как легальный способ "обхода" конкурентных процедур.

Между тем, ГУФСИН региона до недавнего времени вполне открыто рекламировало подобную услугу на своем официальном сайте, предлагая потенциальным заказчикам работать с исправительными учреждениями, чтобы избежать рисков взаимодействия с сомнительными поставщиками и сократить время и расходы на проведение закупочных процедур. И только после вмешательства антимонопольщиков удалило с ресурса эту рекламу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Правительство ФАС УрФО Челябинская область

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