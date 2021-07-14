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14.07.2021 02:24
Рубрика: Экономика

В 2021-2023 годах в российских регионах откроют 134 спортивных комплексов

Текст: Елена Мационг, Элина Труханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8507)
Еще каких-то пару месяцев - и в поселке Сингапай Нефтеюганского района Югры построят новый спортивный комплекс. А пока идут работы, местная ребятня и родители нет-нет да и заглянут сюда.
Новые физкультурно-оздоровительные комплексы в рамках нацпроекта "Демография" построят во всех регионах России. Фото: Владимир Аносов

"Мой Серега с ребятами занимается мини-футболом, - говорит Светлана Каюмова, мама 12-летнего спортсмена. - В новом физкультурно-оздоровительном комплексе как раз должен быть зал для мини-футбола. При наших сибирских морозах, когда зимой температура опускается за 40, да еще и с ветром, в футбол на улице не погоняешь. Поэтому мы очень ждем открытия комплекса".

Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области
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В поселке Сингапай - 3,5 тысячи жителей. Кроме мини-футбола в комплексе можно будет заниматься волейболом, баскетболом, устраивать эстафеты. Новый зал будет полностью адаптирован и для людей с особенностями здоровья.

"Жители нашего поселка увлечены спортом, - говорит глава Нефтеюганского района Галина Лапковская. - Есть современные площадки для занятий на улице. Но когда появится новый комплекс, думаю, число желающих вырастет".

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на стадионе "Восход" в микрорайоне Рыбинска Ярославской области построили на четыре месяца раньше срока. И первые соревнования - первенство города по футболу "5X5" - пройдут в августе.

Здесь четыре беговые дорожки, универсальная игровая площадка для волейбола и баскетбола, воркаут, уличные тренажеры, поле для мини-футбола, хоккейная коробка. Для детей сделана универсальная игровая площадка. Спортсмены смогут переодеваться в отапливаемых раздевалках.

Вблизи нового комплекса находятся две средние школы, спортшкола, много построено жилья, поэтому современный спортивный комплекс крайне необходим. "Мы теперь сможем проводить тренировки круглый год", - подчеркивает тренер спортшколы "Метеор" Валентин Егоров. Новый стадион будет доступен всем горожанам, заверили в администрации города. Но по расписанию.

Также в Рыбинске по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" реконструируют центральный городской стадион "Сатурн". Здесь будет футбольное поле с естественным газоном. Он сейчас "созревает" в Подмосковье.

В 2021-2023 годах в российских регионах откроют еще 134 физкультурно-оздоровительных комплексов.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия УрФО ХМАО ЦФО Ярославская область Национальные проекты 2019-2024

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