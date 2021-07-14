Россияне назвали минимальный доход, необходимый для жизни в пандемию

Необходимый минимальный доход для россиян составляет 60,9 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата, который проводил масштабное исследование в октябре - ноябре 2020 года.

Предыдущий подобный опрос проходил в 2018 году. Тогда средний показатель запросов россиян составлял 58,5 тысячи рублей.

Больше всего необходимая для жизни сумма выросла среди молодых семей с детьми - 80,9 тысячи рублей (рост по сравнению с 2018 годом - 17%) и для семей с детьми-инвалидами - 88,4 тысячи рублей (плюс 13%).

Ранее стали известны результаты опроса, который показал, что наибольший рост зарплат во втором квартале 2021 года был зафиксирован в банковском секторе (15%). В тройку вошли ресторанно-гостиничный бизнес (11%), а также административная работа и бьюти-сфера (по 7%).

Медианная зарплата (когда половина работников получает больше этой суммы, половина - меньше) в массовых профессиях составила 35 тысяч рублей.