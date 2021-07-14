Россияне не стали отказываться от Турции из-за штамма "дельта"

Российские туристы не стали отказываться от отпуска в Турции, несмотря на растущее число заражений штаммом коронавируса "дельта" в этой стране. Об этом РИА Новости сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Отказов нет. Туристы вопросов про этот штамм не задают, во всяком случае на данный момент", - сказала она.

Ломидзе добавила, что рекомендации по посещению Турции может давать только госорган, отвечающий за оценку безопасности пребывания в этой стране.

Напомним, полномасштабное возобновление с Турцией было возобновлено с 22 июня. Решение было принято на основании заключения российских специалистов, ранее прибывших в страну для оценки ситуации с коронавирусом.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 13 июля заявил о стремительном распространении на территории республики "дельта"-штамма коронавируса. По его словам, данный штамм выявлен в 36 из 81 турецкой провинции.