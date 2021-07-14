S7 рассматривает возможность запуска рейсов во Францию и Чехию

После решения оперштаба об открытии авиасообщения с Францией и Чехией, авиакомпания S7 рассматривает возможность запуска рейсов в эти страны.

Сейчас перевозчик ожидает публикацию официальных документов.

"После их изучения мы примем решение о запросе соответствующих допусков у авиационных властей", - сказали в ТАСС в авиакомпании.

Ранее стало известно, что с 24 июля возобновляются перелеты во Францию и Чехию. Планируется выполнять по четыре рейса в неделю по маршрутам Москва - Париж и Москва - Ницца, рейсы в эти же французские города из Санкт-Петербурга будут вылетать дважды в неделю.

В Чехию можно будет вылететь из Москвы до Праги, планируется четыре рейса в неделю.

Напомним, что в июне были разрешены перелеты в Турцию, США, Бельгию, Ирландию, Иорданию, Болгарию, Кипр, Северную Македонию и Италию.