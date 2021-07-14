Сенатор объяснила необходимость отменить часть штрафов с видеокамер

Поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях по дорожным камерам необходимы для того, чтобы свести к минимуму ошибочные штрафы, заявила "Российской газете" первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова 5 июля внесли в Госдуму проект поправок в статьи 2.61 и 24.5 КоАП, который направлен на обеспечение правовых гарантий законности и обоснованности привлечения граждан к административной ответственности за совершение правонарушений в области дорожного движения. Предлагается наделить правительство полномочиями устанавливать единые требования и стандарты в сфере применения специальных технических средств (СТС) на дорогах. А их несоблюдение будет служить основанием для отказа в возбуждении административных дел, либо для прекращения уже начатых подобных дел в отношении автомобилистов.

"Наш проект призван решить достаточно острую проблему, когда автовладельцев штрафуют за те правонарушения, которые не нашли должного документального подтверждения", - сказала Рукавишникова.

Законодатель обратила внимание на то, что все большее количество правонарушений на дорогах фиксируется с помощью СТС или видеокамер. Так, в 2020 году в России их количество превысило 19 тысяч.

"По их "показаниям" вынесено свыше 145 миллионов постановлений об административных правонарушениях, то есть около 89% от общего числа постановлений, но единых требований к СТС и стандартам их программного обеспечения до сих пор нет", - отметила Ирина Рукавишникова.

Еще одна проблема - строгое соблюдение правил размещения видеокамер на дорогах. "К сожалению, это делается далеко не всегда, что ведет к предоставлению некорректных данных при разбирательстве и оспаривании постановлений об административных правонарушениях", - констатировала сенатор.

Рукавишникова добавила, что реализация законопроекта не потребует выделения отдельных средств из федерального бюджета, документ получил положительный отзыв кабмина.