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14.07.2021 19:25
Рубрика: Культура

Родила царица в ночь…

Текст: Валерий Кичин
Ну вот Канны и дождались своей сенсации, с которой непонятно как быть - то ли награждать "золотой пальмой", то ли бежать к раковине, пока не стошнило. То ли сначала бежать, в потом все-таки награждать.
Фото: пресс-служба Каннского фестиваля. Фото: пресс-служба Каннского фестиваля.
Фото: пресс-служба Каннского фестиваля.

Этот тот фильм, который на всякий случай надо смотреть зажмурившись. Он называется "Титан" - по имени титановой пластинки, которую зачем-то вживили в висок героини после автомобильной аварии. По жанру - психотриллер, или психо-хоррор, или опять-таки сублимация неведомых сил, бродящих в творцах новой гендерной революции - бессмысленной и беспощадной. Автор - француженка совсем "новой волны" Джулия Дюкорно, заявившая о себе как о надежде национального хоррора в 2016 году сексуально-каннибальским ужастиком "Сырое". Перед ее новой провокацией провокатор Верховен с его "Бенедеттой" кажется любимым автором Диснея.

Фото: пресс-служба Каннского фестиваля.

В "Титане" Дюкорно делает заявку на езду в незнаемое: снимает вариации на темы гендерной вариативности, когда неважно, какого пола существо перед тобой, - оно будет менять пол, как ящерица хвост. В вариации включена также соблазнительная перспектива иметь секс и даже забеременеть от симпатичного автомобиля, который, подмигивая фарами, наведался вечерком к приглянувшейся ему девушке.

Фото: Дисней Студиос
Каннский кинофестиваль: На острове Бергмана живут привидения

Девушку Алексию играет модель Агата Руссель, согласившаяся на травмирующие сознание операции над своим телом. Сначала мы видим ее на автомобильном шоу, где полуобнаженные красотки совокупляются кто с капотом, кто с дверцей, после чего возбужденные зрители берут у них автографы. Когда после трудной работы героиня не без рискованных приключений помылась в душе и направляется к своему кару, ее преследует самый возбужденный поклонник, требует поцелуя и вместе ним получает заколку для волос в горло. Вскоре число сотворенных ею трупов привлечет внимание полиции, и Алексию объявят в розыск, ее портреты висят на всех углах - нужно что-то делать. Так девочка становится мальчиком, утраченным когда-то сыном командира мужественных пожарников Венсана (Венсан Линдон, самый человечный человек в фильме - носитель беззаветной отцовской любви). Мальчик молчалив, ибо женский голос не скроешь! Мальчик спит в штанах, чтобы папа ничего не заметил. Папа таит свои комплексы - в похожую на непрожаренный бифштекс ягодицу колет стероиды, что-то важное в себе формирует. И упорно не замечает, что сын - это дочь, причем беременная, причем в шрамах, ссадинах и со сломанным носом.

Процесс ломания носа - самый травматичный момент фильма, его и описывать нельзя, не то что смотреть. Хотя из таких аттракционов состоит почти все зрелище, и, если зажмуриться - пропустишь самый смак. Так как мальчик должен быть строен, процесс тугого бинтования беременного тела, превратившегося в гибрид морковки с подгнившей репой, тоже из разряда "не для нервных" - жалко и младенца в утробе, и когда-то модельной фигуры, и роскошной прически, ставшей унылым бобриком.

Папа Венсан великодушен, он ничего не замечает, но замечают мускулистые пожарники. Особенно когда припертый к стенке парнишка исполняет тот самый эротический танец на лимузине, для которого Алекс рождена. То есть бросает прямой вызов консервативным взглядам на проблемы пола и феминистских претензий. Косных пожарников тошнит, папа Венсан колеблется, идет всеобщий психологический катаклизм, суровое испытание для отцовской любви. Но любовь безбрежна, а папа бесстрашен - отважно поможет сыну родить, причем вместе с дитятей из чрева рекой польется машинное масло, черное и жирное, а на спине младенца отчетливо проступит карданный вал вместо позвоночника. И это не пришествие героя "Экзорциста" - это торжество новой эпохи. Публика горячо аплодирует, журналы захлебываются восторгом: лучший фильм Каннского фестиваля, такого еще не бывало! "Ребенок это, или шарик для боулинга, или кровоточащий двигатель V8 - неважно, в "Титане" главное - шок!", - пишет один журнал. "Образу французского кино, состоящему из художественно снятых гетеросексуальных мужчин с их любовницами, наносится удар в самое сердце дерзким экспериментом Джулии Дюкорно!" - ликует другой, констатируя "новое захватывающее течение во франкофонном искусстве, которое вводит в жанровое кино квир-проблемы самым трансгрессивным (т.е. ломающим каноны) способом". Критики приветствуют новую "панк-квир-волну", революционное понимание женственности и гендерной лабильности. В общем, прогресс идет стремительный, хотя смотреть с непривычки невозможно.

Фото: пресс-служба Каннского фестиваля.
Фото: Sony Pictures Productions and Releasing Russia
Каннская премьера "Петровых в гриппе" - первые впечатления

Судя по приему у публики и критики, феминистское жюри вряд ли пройдет мимо новаторского фильма и вполне может поддержать ущемленных в правах автосексуалов. Среди других фаворитов наблюдатели выделяют трехчасовую японскую драму "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, очень крепкий по драматургии и режиссуре иранский фильм "Герой" Асгара Фархади и, конечно, мюзикл общего любимца Леоса Каракса "Аннетт". Но впереди еще фильмы таких фестивальных мастодонтов, как Апичатпонг Вирасетакул, Брюно Дюмон, Жак Одиар - любой может предъявить сюрприз. О фильмах "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, "Дело" Алексея Германа-мл. и "Разжимая кулаки" Киры Коваленко мои собеседники говорят без энтузиазма, но и не исключают, что кого-нибудь из наших героев награда найдет.

Культура Кино и ТВ Мировое кино 74-й Каннский кинофестиваль Кино и театр с Валерием Кичиным

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