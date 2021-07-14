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14.07.2021 14:00
Рубрика: Легковые авто

Угонщики потерпели фиаско из-за механической коробки передач

Текст: Григорий Гомельчук

Полиция Детройта опубликовала в своем Twitter видео несостоявшегося угона. План преступников сорвался из-за того, что машина была оснащена редкой для США механической коробкой передач.

Камера наблюдения запечатлела, как к синей Acura TSX 2006 года выпуска, припаркованной в одном из спальном районов, подходят трое мужчин. Угрожая оружием, они выпроваживают водителя из машины. Около 20 секунд преступники пытались понять, как работает механическая коробка передач, но все оказалось слишком сложно - даже педалей на полу не две, а три!

Выскочив из машины, горе-угонщики ретировались, теперь их ищет полиция.

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#видео