Угонщики потерпели фиаско из-за механической коробки передач

Suspects wanted in connection to an attempt carjacking on 06/28/2021 at approximately 8:33 p.m. in the 11900 block of Radom. 2 male victims were sitting in a blue 2006 Acura TSX when they were approached by 3 armed male suspects who demanded their vehicle. pic.twitter.com/fC8pjNjMUw — Detroit P.D. News (@detroitpolice) July 9, 2021

Полиция Детройта опубликовала в своем Twitter видео несостоявшегося угона. План преступников сорвался из-за того, что машина была оснащена редкой для США механической коробкой передач.

Камера наблюдения запечатлела, как к синей Acura TSX 2006 года выпуска, припаркованной в одном из спальном районов, подходят трое мужчин. Угрожая оружием, они выпроваживают водителя из машины. Около 20 секунд преступники пытались понять, как работает механическая коробка передач, но все оказалось слишком сложно - даже педалей на полу не две, а три!

Выскочив из машины, горе-угонщики ретировались, теперь их ищет полиция.