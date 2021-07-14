Уникальный Nissan продан за 41 млн рублей

В Японии завершились аукционные торги редких уникальных автомобилей. Организатору, компании BH Auction, удалось собрать действительно интересные автомобили, вроде Chevrolet Corvette Grand Sport Coupe 1996 года выпуска или пары Porsche 911 997 Speedster. Но истинной жемчужиной торгов стал Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nür 2002 года выпуска, финальной спецсерии, посвященной гоночной трассе в Нюрбургринге, где в 1999 Skyline GT-R R34 побил рекорд времени круга для дорожных автомобилей.

Общий тираж спецсерии насчитывал только 1003 купе, включая версии M-Spec. Но главная особенность, что эта машина абсолютно новая - никогда не выезжала на дорогу, не участвовала в гонках и не ставилась на учет. Покупатели за Nissan устроили настоящую схватку, чуть менее, чем за месяц в торгах на повышение поступило 1391 заявка, пока не была установлена окончательная цена в 60,5 миллиона йен (около 41 миллиона рублей).

Купе 2002 года оснащено 2,6-литровой рядной "шестеркой" с двойным турбонаддувом, мощность - 280 л.с. Он сочетался с 6-ступенчатой механической коробкой передач Getrag и полным приводом.

Поколение R34 выпускалось с 1998 по 2002 год. С 2021-го Nissan начал предлагать заводскую реставрацию Skyline GT-R.