В ЦБ считают, что пиковые значения инфляции еще не достигнуты

Пока динамика потребительских цен с поправкой на сезонность остается высокой и не проявляет признаков замедления, сообщили в департаменте исследований и прогнозирования Банка России.

В июне годовая инфляция достигла уровня в 6,5%, и, как считают аналитики, пиковое значение еще не пройдено.

"Вероятно, ее пиковое значение еще не достигнуто, учитывая инерцию инфляционных процессов и значительную задержку в их реакции на процесс нормализации денежно-кредитной политики", - сказано в материалах регулятора.

Вместе с тем, во втором квартале российская экономика достигла допандемийного уровня, продолжив рост, в том числе, благодаря быстрому увеличению объемов кредитовая. Однако оценки говорят о том, что в ближайшие месяцы возможна пауза в восстановлении потребительского рынка.

Ранее в ЦБ РФ сообщили, что по итогам июня прирост потребительских цен замедлился по сравнению с предыдущим месяцем. Осенью регулятор ожидает начала снижения инфляции.