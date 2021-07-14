В ЦИКе оценили качество поступивших от партий документов

Центризбирком на заседании в среду, 14 июля, направил извещения о недочетах, выявленных в документах Партии пенсионеров и "Зеленых". Накануне комиссия отправила замечания части выдвиженцев от "Яблока", а также всему списку Российского общенародного союза.

Что касается партии "Зеленых", то на 13 кандидатов не представлено никаких документов, у пятерых отсутствуют сведения о доходах, десять не представили заверенных копий необходимых документов. К Партии пенсионеров замечаний больше: не принесли никаких документов 68 человек, к сведениям по еще 31 кандидату есть отдельные замечания, касающиеся неточности в датах, номерах ИНН и тому подобное.

По словам члена ЦИК Константина Мазуревского, комиссия не может ни заверить, ни зарегистрировать кандидатов, по которым нет вообще никаких сведений. Его коллега Евгений Шевченко посоветовал партиям самим исключать таких выдвиженцев из списков. Действительно, некоторые партии "хитрят" и перекладывают эту неприятную процедуру на Центризбирком, отметил замглавы комиссии Николай Булаев. "Надо отвечать самому и не сваливать на ЦИК недостатки партии в работе с кандидатами", - считает он. В самих политических объединениях настроены оперативно поработать и устранить недостатки, заявили их представители, присутствовавшие на заседании.

"Качество документов у разных партий очень разное. Есть парламентские партии, обладающие административным, финансовым, правовым и юридическим ресурсом, качество документов у них, как правило, очень высокое и замечания, если и есть, то они несущественного характера", - рассказал журналистам Булаев.

По его словам, с подготовкой документации хорошо справились и непарламентские политические объединения, но не все. "Есть партии, качество документов которых я бы как школьный учитель оценил на минус один, даже не на двойку", - заявил Булаев.

Самым вопиющим недостатком он назвал отсутствие заявления кандидата о согласии на выдвижение. "То есть кандидат может и не знать в этих обстоятельствах, что он баллотируется в депутаты Госдумы. Нет документов, нет копии паспорта - это распространенное явление", - сказал зампред ЦИК.

Булаев также привел ряд странных и даже курьезных ситуаций, с которыми Центризбирком сталкивался при проверке документов в разные годы. Кто-то "забыл" о своей судимости по серьезной статье, кто-то подал сведения не на себя, а на жену. Один кандидат в качестве документа об образовании принес копию диплома, который друзья подарили ему на день рождения. "Такие анекдоты тоже бывают. Но это печальная история, когда в депутаты Госдумы баллотируются люди, у которых такое отношение к документам", - считает Булаев.

По словам зампреда ЦИК, после объединения баз МВД по всем субъектам Федерации скрыть судимость уже нет никакой возможности (раньше осужденного в одном регионе могли не "увидеть" при проверке в другом). "Если говорить в целом, то сегодня у нас больше инструментов, позволяющих более глубоко проверять документы. У нас очень тесные отношения с МВД, и мы оперативно получаем информацию, даже в более ранние сроки, чем это положено по закону", - добавил он.

Напомним, 13 июля истек срок подачи списков в Центризбирком для партий, решивших побороться за места Госдуме. Таких оказалось 15 из 32, имеющих право на участие в выборах. Все они в срок подали документы, ЦИК уже заверил восемь партийных списков и семь списков кандидатов по одномандатным округам. До конца недели комиссия планирует завершить эту работу.