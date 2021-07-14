В ЕС предложили предложили перейти на электрокары с 2035 года

Уточняется, что ЕК представила в среду, 14 июля, пакет предложений по сокращению вредных выбросов, в том числе, затрагивающих автомобильный транспорт. "Мы надеемся в 2035 году перейти на автомобили с нулевым уровнем вредных выбросов. Сохраняются подержанные автомобили (с двигателями внутреннего сгорания), но мы надеемся, что все новые будут с нулевым уровнем вредных выбросов", - сказал еврочиновник.

Параллельно Еврокомиссия предлагает странам-членам ЕС развивать инфраструктуру для электромобилей, в частности, сеть зарядных станций. Предлагается, в течение 10 лет привлечь для этих целей частных и государственных инвестиций на сумму 50 миллиардов евро. Как ожидается, к 2030 году в ЕС с общим населением более 500 миллионов человек должно быть не менее 3 миллионов точек для зарядки электрокаров.

В Брюсселе убеждены в преимуществах электромобилей, несмотря на то, что вредные выбросы могут сопровождать производство основного источника питания для них - электроэнергии. В частности, представитель ЕС сослался на исследования, которые доказывают, что даже с учетом производства электроэнергии электромобили менее вредны для окружающей среды. "Электромобили меньше загрязняют окружающую среду, нежели автомобили с двигателями внутреннего сгорания", - сказал представитель ЕС. При этом он добавил, что постепенно к 2050 году Евросоюз намерен прийти и к выработке исключительно чистой электроэнергии.