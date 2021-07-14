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14.07.2021 15:55
Рубрика: Европа

В ЕС предложили предложили перейти на электрокары с 2035 года

Текст: Александр Гусаров
Исполнительный орган Евросоюза - Европейская комиссия (ЕК) - предлагает к 2035 году отказаться от автомобилей с бензиновыми двигателями на территории ЕС. Как сообщает РИА Новости, с этого времени предполагается допускать на рынок "единой Европы" исключительно транспортные средства с нулевым уровнем вредных выбросов. Об этом журналистам на брифинге в Брюсселе сообщил представитель ЕС.

Уточняется, что ЕК представила в среду, 14 июля, пакет предложений по сокращению вредных выбросов, в том числе, затрагивающих автомобильный транспорт. "Мы надеемся в 2035 году перейти на автомобили с нулевым уровнем вредных выбросов. Сохраняются подержанные автомобили (с двигателями внутреннего сгорания), но мы надеемся, что все новые будут с нулевым уровнем вредных выбросов", - сказал еврочиновник.

Фото: iStock
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Параллельно Еврокомиссия предлагает странам-членам ЕС развивать инфраструктуру для электромобилей, в частности, сеть зарядных станций. Предлагается, в течение 10 лет привлечь для этих целей частных и государственных инвестиций на сумму 50 миллиардов евро. Как ожидается, к 2030 году в ЕС с общим населением более 500 миллионов человек должно быть не менее 3 миллионов точек для зарядки электрокаров.

В Брюсселе убеждены в преимуществах электромобилей, несмотря на то, что вредные выбросы могут сопровождать производство основного источника питания для них - электроэнергии. В частности, представитель ЕС сослался на исследования, которые доказывают, что даже с учетом производства электроэнергии электромобили менее вредны для окружающей среды. "Электромобили меньше загрязняют окружающую среду, нежели автомобили с двигателями внутреннего сгорания", - сказал представитель ЕС. При этом он добавил, что постепенно к 2050 году Евросоюз намерен прийти и к выработке исключительно чистой электроэнергии.