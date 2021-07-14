В Сети рассказали о несостоявшемся рестайлинге Lada Priora

АвтоВАЗ в 2014-2015 гг. планировал провести крупный рестайлинг автомобилей семейства Lada Priora, однако довести проект до производства не смог - в Сети раскрыли подробности этой истории.

Как пишет издание Drom.ru со ссылкой на свои источники на АвтоВАЗе, идея крупного фейслифтинга "Приоры" возникла на этапе, когда конструкция перспективной (на тот момент модели) Vesta уже была зафиксирована, но до старта ее производства требовалось еще минимум 1,5 года организационной и технической работы.

Недавно заступивший на должность главы АвтоВАЗа Бу Андерссон предложил в ожидании Vesta освежить Priora - чтобы поддерживать к пожилой модели интерес со стороны потребителей.

На специально созванном совещании в 2014 году руководитель проекта ВАЗ-2170 (Priora) Николай Фофанов выдвинул идею сместить "Приору" по потребительским свойствам на уровень ниже, максимально сократив набор опций так, чтобы Vesta даже в базовом исполнении была автомобилем более высокого качества. Андерссон предложение отклонил и в конечном итоге "Приоре" было решено изменить оформление фронтальной части - чтобы она получила X-образное оформление переднего бампера, в новом на то время фирменном стиле Lada.

Бу Андерссон распорядился выделить под проект полмиллиарда рублей, однако сторона Renault, совладельца АвтоВАЗа, фактически контролировавшая финансовую службу компании, согласовала бюджет только на 200 миллионов рублей, в которые проектную смету вместить не удавалось никакими ухищрениями. Тем не менее работа началась, дошла до прототипов и... Была свернута.

Вместо модернизации "Приора" была максимально удешевлена - в производстве оставили только один вариант с 8-клапанным мотором, механической КП, самой простой отделкой, без сервоприводов и с гидроусилителем руля вместо электроусилителя. В таком виде Lada Priora выпускали последние три года - до 2018-го.