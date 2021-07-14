В США вступил в силу временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира

Власти США с 14 июля вводят временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира из-за угрозы распространения собачьего бешенства. Как отмечает Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), данные ограничения необходимы для обеспечения здоровья и безопасности собак, ввозимых в США, а также для защиты здоровья американцев.

В список включены Россия, Беларусь, материковый Китай, Украина, Молдавия, государства Африки, Южной Америки, Карибского бассейна и Азиатского региона. По данным CDC, на эти страны приходится около шести процентов всех импортируемых в США собак, пишет РИА Новости.

Сколько будет действовать данный запрет, не уточняется. Однако в CDC подчеркивают, что в крайних случаях владельцам четвероногих питомцев могут предоставить исключение из нового правила, позволяющее осуществить ввоз животного. Для этого необходимо оформить специальную заявку по меньшей мере за шесть недель до посещения США.

Отмечается, что в США вирус собачьего бешенства удалось искоренить еще в 2007 году. При этом в стране опасаются, что ввоз даже одной инфицированной особи может привести к новому распространению заболевания.