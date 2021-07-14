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14.07.2021 13:02
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал, исчезнут ли весна и осень

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

За последние 25 лет зимний период в регионах России сократился минимум на семь дней, а летний - увеличился на один-три дня. Причина такого смещения времен года - глобальное потепление, пояснил агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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По его словам, уже можно утверждать, что продолжительность зимнего периода уменьшается. "За последнюю четверть века в разных регионах по-разному, но минимум на семь дней", - подчеркнул ученый.

Лето, в свою очередь, становится длиннее, но процесс этот идет медленнее. В то же время глобальное потепление, по словам Вильфанда, не сможет привести к исчезновению таких сезонов, как весна и осень.

Ранее Вильфанд уже рассказывал об этом тренде "Российской газете". По словам метеоролога, переход температуры через ноль в сторону уменьшения происходит все позже и позже. А переход через ноль в сторону потепления наступает все раньше. "Поэтому продолжительность холодного периода года уменьшается. Тренд на смещение границы между весной и летом, а также летом и осенью пока еще не точно выражен, но я не отрицаю этого факта. Однако он требует осмысления и наблюдений", - подчеркнул ученый.

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