Вильфанд рассказал, исчезнут ли весна и осень

За последние 25 лет зимний период в регионах России сократился минимум на семь дней, а летний - увеличился на один-три дня. Причина такого смещения времен года - глобальное потепление, пояснил агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, уже можно утверждать, что продолжительность зимнего периода уменьшается. "За последнюю четверть века в разных регионах по-разному, но минимум на семь дней", - подчеркнул ученый.

Лето, в свою очередь, становится длиннее, но процесс этот идет медленнее. В то же время глобальное потепление, по словам Вильфанда, не сможет привести к исчезновению таких сезонов, как весна и осень.

Ранее Вильфанд уже рассказывал об этом тренде "Российской газете". По словам метеоролога, переход температуры через ноль в сторону уменьшения происходит все позже и позже. А переход через ноль в сторону потепления наступает все раньше. "Поэтому продолжительность холодного периода года уменьшается. Тренд на смещение границы между весной и летом, а также летом и осенью пока еще не точно выражен, но я не отрицаю этого факта. Однако он требует осмысления и наблюдений", - подчеркнул ученый.