Указ губернатора Владимирской области от 14 июля 2021 года № 110 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменение, изложив пункт 37 в следующей редакции:

"37. Допускается деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы при условии допуска посетителей, имеющих действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код), или имеющих на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней), или справку, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученную в медицинской организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь, по месту жительства гражданина (далее - справка).

Допускается деятельность фуд-кортов в торговых центрах, торговоразвлекательных центрах (комплексах) при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от максимально возможного.

Допускается с 15.07.2021 в гостиницах и иных местах для временного проживания (туристическая деревня, дом охотника, дом рыбака, фермерский гостевой дом (комнаты), шале, бунгало) размещение вновь поступающих граждан при условии наличия у них действующего QR-кода, или на бумажном носителе сертификата профилактической прививки от COVID-19, или отрицательного теста ПЦР (срок действия - не более трех дней), или справки.

Допускается деятельность организаций досуга граждан (в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов) при условии допуска посетителей, имеющих действующий QR-код, или на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней), или справку.

Допускается деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, предусматривающих очное присутствие гражданина, при условии соблюдения требований Методических рекомендаций 3.1/2.2.0173/1-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.04.2020, в том числе:

- перед открытием салона красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун (далее - салон) проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

- организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.);

- организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками;

- запрещение входа в салон лиц, не связанных с их деятельностью;

- ограничение контактов между работниками и между посетителями:

организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними;

исключение ожидания обслуживания посетителями внутри салона; при непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с соблюдением принципа социального дистанцирования (1,5 метра);

оказание услуг каждому посетителю осуществлять на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга;

организация посменной работы сотрудников;

ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию предприятия (организации), перемещение внутри салона;

запрет приема пищи на рабочих местах, а также исключение для посетителей чая, кофе и т.д.;

выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком;

- соблюдение принципов социального дистанцирования работников и посетителей (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра);

- обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование;

- наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов;

- использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа -пижама, медицинский халат, шапочка, маска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки, носки, тапочки или туфли;

- ежедневная (после окончания работы) стирка по договору со специализированной организацией или непосредственно в салоне (при наличии соответствующих условий);

- наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты дезинфицирующих и моющих средств;

- проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя;

- проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, подлокотников и т.д.) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Проведение дезинфекции используемого инструмента после каждого клиента по вирусному режиму. Обеспечение подтверждения проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация);

- организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты;

- организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией;

- временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции);

- недопущение к работе сотрудников без актуальных результатов предварительных и периодических медицинских осмотров.

Допускается деятельность фитнес-центров, плавательных бассейнов при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от максимально возможного и соблюдения требований Методических рекомендаций 3.1/2.1.0192-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020, в том числе:

- перед открытием фитнес-центров, плавательных бассейнов (далее -спортивные сооружения):

проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

проведение работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов о эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад;

- назначение ответственного сотрудника, контролирующего соблюдение настоящих рекомендаций;

- обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 метров с помощью сигнальной разметки;

- ограничение входа в спортивные сооружения лиц, не связанных с их деятельностью, за исключением работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

- проведение в помещениях профилактической дезинфекции с соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации. Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

- проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств: всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), спортивного инвентаря, лежаков, скамеек - не реже 1 раза в 2 часа, общественных туалетов, помещений душевых, раздевалок и бассейнов, детских комнат - не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа;

- организация при входе и в местах общего пользования мест обработки рук антисептическими средствами, обеспечение условий для соблюдения гигиены рук;

- обеспечение пятидневного запаса дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

- проведение в залах для занятия спортом обеззараживания воздуха с применением соответствующих устройств согласно инструкции;

- организация при возможности проветривания помещений каждые 2 часа;

- организация перед началом смены "входного фильтра" с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Не допускается к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проведение термометрии не менее 2-х раз в день (утром и вечером);

- обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не допускается. Обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуальной защиты. Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок с герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в контейнеры для сбора отходов;

- соблюдение персоналом (включая работающих по совместительству, персонал компаний, предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных предприятий, эксплуатирующих оборудование учреждения) при выполнении своих служебных обязанностей мер личной гигиены, использование масок и перчаток (смена одноразовой маски каждые 3 часа, фильтров многоразовых масок - в соответствии с инструкцией, перчаток - по мере загрязнения или повреждения). Использование масок тренерским составом за исключением времени проведения тренировок;

- снижение контактов между персоналом и между посетителями:

расстановка спортивного оборудования с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров;

площадь залов для занятия спортом - 4 кв. м на 1 посетителя;

площадь зеркала воды в бассейне для групповых занятий акваэробикой - 5 кв. м на 1 посетителя;

использование кабинок в раздевалке с учетом социальной дистанции не мене 1,5 метров (сигнальная разметка);

- усиление производственного контроля в бассейнах за качеством воды, эффективностью водоподготовки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями санитарных правил;

- запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком;

- организация работы предприятий общественного питания в спортивных сооружениях осуществляется согласно соответствующим рекомендациям;

- предоставление посетителям только упакованных напитков и готовой пищевой продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах;

- проведение 1 раз в сутки обеззараживания уличных беседок, детских игровых площадок, скамеек, площадок у входа, урн, терминалов банковских и парковочных; обработку контактных поверхностей на улице (поручней, дверных ручек) - не реже 1 раза в 2 часа; обработку оборудования открытого бассейна (при наличии) - после каждого гостя.

QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Посещение объектов, указанных в абзацах 1-4 настоящего пункта, при предъявлении действующего QR-кода допускается после проведения сотрудниками проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, и соответствия данных о посетителе, содержащихся в QR-коде, и в документе, удостоверяющем личность.

QR-код оформляется при условии наличия сведений о вакцинации либо о том, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

Посещение объектов, указанных в абзацах 1-4 настоящего пункта, лицами, не достигшими возраста 18 лет, осуществляется без предъявления QR-кода в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших QR-код, или на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней), или справку.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора области А.А.Ремига







