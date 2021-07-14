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14.07.2021 21:18
Рубрика: Власть

Володин назвал главный тезис статьи Путина о России и Украине

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что главное в опубликованной ранее статье президента Владимира Владимировича Путина - тезис о будущем России и Украины  - "совместном, родственном и общенародном".

Фото: ТАСС/ youtube.com
Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное

"Это - честный разговор о нашем многовековом единстве, - написал Володин, комментируя статью главы государства в своем Telegram-канале. - Общей жизни и судьбе. Общих подвигах и исторической памяти".

Он назвал принципиальной и предельно точной оценку, которую Владимир Путин дал прискорбным и постыдным для Украины моментам настоящего. По словам Володина, власти Украины променяли народное единство на преклонение перед западными идеологами.

При этом он подчеркнул, что в проекте "анти-Россия", о котором писал президент, нет места суверенной Украине, а ненависть и озлобление - зыбкое основание для существования украинского государства.

Володин уверен, что это прекрасно понимают миллионы украинцев. "Понимают, что тем самым украинские власти сами разрушают свою страну. Потому что это - гнилая политика, - подчеркнул спикер. - А как говорил Александр Исаевич Солженицын, "с гнилым дуплом дерево не стоит".

Для единого народа россиян и украинцев действия официального Киева непорядочны и бессовестны, продолжил Володин. В связи с этим он назвал главным в статье - разговор о будущем России и Украины - "совместном, родственном и общенародном".

Политик констатировал, что тезис президента о том, что "подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией, сейчас может быть воспринят в штыки. "Но многие люди меня услышат, - уверен председатель ГД. - И скажу одно: Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине - решать ее гражданам".

Статья главы государства была опубликована ранее на сайте Кремля. В ней Путин, в частности, заявил, что возникшая между Россией и Украиной стена - большая общая беда и трагедия.

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