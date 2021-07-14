ВОЗ: Началась третья волна пандемии коронавируса

Сейчас мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии коронавируса, сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Во время выступления на заседании комитета ВОЗ по ситуации с COVID-19, гендиректор организации рассказал, что на минувшей неделе в мире отмечен рост заболеваемости и смертности от коронавируса. При этом количество летальных исходов выросло впервые за десять недель, на протяжении которых этот показатель снижался.

По словам Гебрейесуса, одной из основных причин роста показателей является штамм "дельта", известный как индийский.

"Что подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер", - добавил он.

Сейчас штамм "дельта" зафиксирован уже в 111 странах, и, как ожидается, скоро он станет доминирующим в мире, если это уже не произошло.

Также, как передает ТАСС, глава ВОЗ обратил внимание на неравенство в доступе к вакцинам - у большей части населения планеты его нет. Многие страны не получили никаких вакцин, или препаратов слишком мало.