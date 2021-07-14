ВОЗ оценила скорость распространения "дельта"-штамма COVID-19

"Дельта"-штамм COVID-19 в ближайшее время может стать доминирующим в мире. Об этом заявили в женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения.

При этом у ВОЗ нет объяснения, почему новый вариант вируса получил широкое распространение лишь в нескольких странах. В организации признали, что возможности экспертов ограничены возможностями отдельных стран по секвенированию генома - в статистику попадают лишь подтвержденные случаи, которыми поделились с ВОЗ.

"Дельта" крайне заразен, и ВОЗ ожидает, что скоро он станет доминирующим штаммом коронавируса, циркулирующим в мире", - подчеркнули в ВОЗ (цитата по ТАСС).

Сейчас случаи "дельта"-штамма зафиксированы в 111 странах и территориях.

"Все вирусы, включая SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, со временем меняются. Ожидается появление новых вариантов этого вируса. Тем не менее широкая передача COVID-19 дает вирусу больше шансов измениться", - добавили в организации.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что "дельта"-штамм представляет наибольшую угрозу для людей в возрасте 14-29 лет.

По данным Роспотребнадзора, чаще всего заразившиеся "дельта"-штаммом COVID-19 туристы завозят инфекцию в Россию из стран Европы, США и Мальдив.

О появлении в Индии нового штамма коронавируса, который получил официальное название "дельта", стало известно в конце марта. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.

ВОЗ добавила "дельта"-штамм коронавируса в список наиболее опасных.