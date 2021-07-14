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14.07.2021 03:55
Рубрика: Общество

Врачи предупредили о длительном выпадении волос после COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

После COVID-19 волосы могут выпадать на протяжении трех-четырех месяцев с момента выздоровления. По словам трихолога Ирины Котовой, лечение в этом случае не требуется.

Фото: iStock
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"Стоит понимать, что на само выпадение мы повлиять не можем, так как у волос заложена программа", - объясняет специалист. И добавляет, что восстанавливающие лосьоны и мезотерапия необходимы лишь для ускорения процесса восстановления.

"Ярко выраженное выпадение волос начинается только через месяц или два после перенесенного заболевания и заканчивается самостоятельно", - говорит врач аллерголог-иммунолог Мария Польнер.

В организме человека с COVID-19 происходят различные метаболические нарушения, что напрямую влияет на клетки волосяных фолликулов. "На этот процесс невозможно повлиять, но обычно он является обратимым", - подчеркивают врачи (цитата по ТАСС). Они советуют пройти курс укрепляющих процедур, чтобы помочь организму быстрее справиться с последствиями коронавирусной инфекции.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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