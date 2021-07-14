Выявлять нетрезвых водителей будут новые приборы

Со следующего года в распоряжении инспекторов ГИБДД окажутся специальные устройства, позволяющие практически мгновенно определять нетрезвых водителей.

В ГИБДД отмечают, что вооружение автоинспекторов новыми приборами позволит не только оперативно выявлять наркоманов и выпивших автолюбителей, но и избавит трезвых автомобилистов от долгой процедуры медосвидетельствования. О грядущем нововведении накануне сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников. По его словам, подобные приборы уже применяются во многих развитых странах. В России они заканчивают тестирование и в скором времени появятся в подразделениях дорожной полиции.

"Мы уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения", - рассказал руководитель ГИБДД России.

По его словам, устройство будет работать так, что по выдыхаемому воздуху система сможет определить, употреблял ли человек алкоголь. В случае отрицательного результата водитель сможет поехать дальше. "Если водитель без признаков опьянения, то он может спокойно продолжить движение, не погружаясь в систему медосвидетельствования, потому что это продолжительный процесс", - уточнил глава ГИБДД.

Другой прибор способен выявить наркотическое опьянение. Индикаторы прибора позволят инспекторам за секунды понять, употреблял ли водитель наркотики или психотропные препараты. Устройство определяет наличие запрещенных веществ по слюне.

Дело в том, что выявлять наркоманов достаточно сложно, инспектор порой и видит, что человек не вполне адекватный, но не всегда может его задержать, так как тест на наркотики готовится несколько дней. Теперь один из индикаторов определит наличие в организме наркотиков за 15 секунд, что позволит инспектору отстранить такого водителя от управления и отправить на дальнейшее медосвидетельствование. А оно уже покажет, какие наркотики и в каком количестве присутствуют в организме.

Называться новый прибор, как планируется, будет наркотектор. Для проверки им будут использоваться одноразовые пробоотборник и хроматографическая кассета. Плевать не придется. Пробоотборник - это что-то типа ватки на палочке. Эта ватка смачивается слюной в полости рта. После чего пробоотборник вставляется в кассету, фиксируется в ней и выдает результат.

Выявляющий выпивших водителей прибор будет называться алкотектором. Его принцип работы таков - если водитель употреблял спиртное, загорится зеленая лампочка и можно ехать дальше. Если выпивал - будет сигнал красного цвета. Новые устройства сработают быстрее, уверяют разработчики, и будут эффективными во время массовых рейдов.

Напомним, среди прочих шагов по снижению числа "пьяных" аварий ранее назывались и другие средства. Как заявляли в минпромторге, еще с лета прошлого года ведется работа по принудительному внедрению алкозамков в машины автомобилистов, до этого привлекавшихся к ответственности за нетрезвую езду. Речь об устройствах, которые не допускают запуск двигателя без предварительного прохождения водителем теста на алкоголь. Правда, в МВД позднее заявили, что внедрение таких приборов пока не представляется возможным. "МВД России с подобной инициативой не выступало и в проработке данного вопроса в настоящее время участия не принимает. Учитывая отсутствие на сегодняшний день необходимых условий для внедрения алкозамков, все заявления по данной теме являются преждевременными и некорректными", - объясняла официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Статистика

Повод для оптимизма

По данным ГИБДД, число ДТП с участием пьяных водителей в России снижается. Так, в период с января по май 2021 года этот показатель упал на 40 процентов. Хотя было выявлено и привлечено к ответственности не так и мало водителей - более 220 тысяч человек, причем 27 тысяч из них - повторно.