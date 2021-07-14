Захарова: Слова Мааса направлены на вытеснение "Спутника V"

Заявления главы внешнеполитического ведомства Германии Хайко Мааса о том, что Россия якобы политизирует тему поставок вакцин, направлены на неконкурентное вытеснение отечественного препарата "Спутник V". Об этом написала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Просили бы огласить список "пострадавших" стран, чтобы не считать заявление Мааса настоятельным. Нам о таких странах ничего неизвестно. Есть страны: принявшие российскую вакцину в качестве помощи, закупающие российскую вакцину, производящие у себя российскую вакцину, - отметила дипломат. - А стран, пострадавших от российской вакцины или якобы связанных с ней политических требований, нет. Как и сомнений, что "обеспечение альтернативных вариантов" в подаче Мааса направлено на неконкурентное вытеснение "Спутника V".

Ранее Маас заявил о том, что поставки Россией и Китаем вакцин якобы использовались для того, чтобы предъявить ряду стран политические требования. По мнению немца, в этой связи необходимо "не просто критиковать такие действия, а обеспечить для пострадавших стран альтернативные варианты". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные утверждения Мааса, заявил, что Россия расценивает крайне негативно тот факт, что продвижение российских вакцин от коронавирусной инфекции за рубежом сталкивается с политизированным подходом.