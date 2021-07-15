Беларусь и Россия обсудили военное сотрудничество

В рекогносцировке районов проведения осеннего стратегического учения Вооруженных Сил Союзного государства "Запад-2021", которое осуществляется под руководством начальника Генерального штаба ВС Беларуси генерал-майора Виктора Гулевича, принимает участие заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, сообщает Министерство обороны РБ.

Фото: Министерство обороны Беларуси

Кроме того, уточнили в военном ведомстве, Гулевич обсудил с главой российской делегации актуальные вопросы белорусско-российского военного сотрудничества в сфере боевой подготовки.

Что же касается учений "Запад-2021", которые, как уже сообщалось, состоятся с 10 по 16 сентября, то по предложению российской стороны они планируются на территории двух государств на едином оперативно-стратегическом фоне. Недельные маневры, констатируют аналитики, призваны "отработать вопросы как применения региональной группировки войск Беларуси и России, так и ведения армейских операций".

А, по словам главы военного ведомства Беларуси Виктора Хренина, в их основу лег один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. .

В ходе учения будут отрабатываться и вопросы применения совместных штурмовых групп в городских условиях. Предусмотрено также оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружения. Все это - ради "укрепления военной безопасности Союзного государства".