Чем удивит ХХХ "Славянский базар в Витебске"

- По вчерашнему многочисленному концерту Григория Лепса, на котором собралось около 20 тысяч зрителей, стало ясно, что заждались гостей, - сказал на открытии пресс-центра председатель Витебского городского исполнительного комитета Николай Орлов. - Долгожданный летний дождь омыл город. Если в город пришел дождь, значит пришел фестиваль.

В Витебске, кроме концертов, пройдет около 160 мероприятий. Открыта памятная доска в честь Родиона Басса, который бессменно руководил "Славянским базаром в Витебске" более 20 лет. В Художественном музее откроются редкие выставки, посвященные хохломе и золотошвейному шитью, в пойме реки Витьба пройдут спортивные состязания: турнир по пляжному волейболу, футболу, баскетболу. 17 июля любителей бега ожидает дистанция на 6,4 км, а также турнир Союзного государства.

- Союзное государство утвердило призы для победителей детского и исполнительского эстрадного конкурсов, - сказала заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Людмила Макарина-Кибак. - Пройдут мероприятия, запланированные в День Союзного государства, концерт, также в этом году пройдет военно-патриотическая смена, проведение которой невозможно было в прошлом году из-за пандемии.

В день открытия фестиваля состоится конкурс барабанщиц. В нем примут участие около 700 человек. Также пройдет конкурс духовых оркестров, танцевальный марафон, отбор в которой проходил и посольстве Беларуси в Москве. Для детей будет работать "Кукольный дворик" возле ратуши, на который приехали театры и из России.

Традиционно пройдет фестиваль уличного искусства "На семи ветрах", поплывет теплоход по Западной Двине, 500 артистов создают атмосферу на улицах Витебска. 280 ремесленников выставили свои поделки на Ярмарке ремесел в Задвинье.

На "Славянский базар" приедут представители 33 стран и порядка 5 тысяч артистов. К открытию форума издали юбилейную буклет-альбом, который покажет, как менялась сценография в Летнем амфитеатре за 30 лет.

Григорий Лепс выступил на "Славянском базаре в Витебске" бесплатно и собрал огромную толпу. Город окунулся в фестивальную лихорадку.

Оупен-эйр длился около двух часов. Когда была спета хором последняя песня с зажженными фонариками в руках людей, народ понял, что придется расходиться.