Число жертв наводнения на западе Германии увеличилось до 42

Из-за обрушившихся на Германию дождей и возникшего в результате разрушительного наводнения погибли 42 человека. Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.

Ранее говорилось о минимум 33 погибших.

По данным издания Focus Online, тела погибших были обнаружены в разных населенных пунктах земель Рейнланд - Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия. В результате стихии пострадали по меньшей мере 70 человек, еще десятки граждан считаются без вести пропавшими.

Стихия нанесла серьезный урон местной инфраструктуре: в городе Хаген разрушены несколько мостов, нарушена работа серверов. Реки повыводили из берегов, что привело к наводнению на западе и юго-западе ФРГ.