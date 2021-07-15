"Дельта"-штамм коронавируса стал доминирующим в Латвии

Индийский штамм коронавируса - ″дельта" стал доминирующим в Латвии, опередив ранее распространенный там британский или штамм "альфа". Об этом заявил министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс.

По его словам, распространение новой разновидности вируса не вызвало скачка заболеваемости в стране. "Но это только вопрос времени, и мы должны к этому подготовиться", - цитирует РИА Новости Павлютса. Он уточнил, что "дельта" выявляется уже в 54 процентах случаев. Всего же число заболевших COVID-19 в Латвии превысило 138 тысяч человек.

Ранее в ВОЗ заявили, что "дельта"-штамм в ближайшее время может стать доминирующим в мире. При этом у ВОЗ нет объяснения, почему новый вариант вируса получил широкое распространение лишь в нескольких странах. В организации признали, что возможности экспертов ограничены возможностями отдельных стран по секвенированию генома - в статистику попадают лишь подтвержденные случаи, которыми поделились с ВОЗ.

"Дельта" крайне заразен ", - подчеркнули в ВОЗ. Сейчас этот вариант вируса зафиксирован в 111 странах и территориях.