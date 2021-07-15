Новости

Захарова оценила планы США эвакуировать помогавшим им афганцев 05:33
Вирусологи: После вакцинации от COVID-19 человек не заразен для окружающих 05:11
Президент Бразилии госпитализирован с икотой 05:10
В Хабаровске произошел пожар в детском саду 04:56
Депутат Рады рассказал про обман Украины по "Северному потоку-2" 04:27
МИД РФ: Запад активизировал работу по очернению российской помощи ЦАР 04:20
В Забайкалье сошли с рельсов 34 вагона поезда 03:51
Кардиолог оценил риск развития миокардита у привитых от COVID-19 03:50
Врачи пояснили, можно ли заразиться новым штаммом COVID-19 едва выздоровев 03:34
ВОЗ: Пандемия COVID-19 подорвала детскую плановую вакцинацию в 2020 году 02:46
Virgin Galactic разыграет два билета на рейс в космос 02:08
Власти Кубы осудили вмешательство США в события на острове 01:40
Режим ЧП ввели в Эквадоре после обнаружения новых штаммов коронавируса 01:37
Безос пожертвует Смитсоновскому институту крупнейшую сумму с момента основания 01:29
"Дельта"-штамм коронавируса стал доминирующим в Латвии 00:57
Мэр Майами предложил рассмотреть возможность нанесения авиаударов по Кубе 00:41
В Австралии начались масштабные военные учения под руководством США 00:32
Тысячи греков вышли на акции против вакцинации в Афинах 00:19
"Би-2" представили 9-минутное видео с Равшаной Курковой в главной роли 00:02
Счетная палата оценила эффективность нацпроекта "Культура" 00:01
Бурунов стал ведущим "Форта Боярд" вместо Шнурова 14.07.2021
"Спартак" разгромил "Рубин" на предсезонном турнире 14.07.2021
Чернышенко и Керри обсудили проблемы изменения климата 14.07.2021
Погода в Москве повторила рекорд 1951 года 14.07.2021
В Минздраве рассказали, что делать при плохом самочувствии после прививки 14.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
15.07.2021 04:27
Рубрика: В мире

Депутат Рады рассказал про обман Украины по "Северному потоку-2"

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости
Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Киев вводит народ Украины в заблуждение заявлениями о том, что газопровод "Северный поток-2" можно блокировать. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

На что сможет рассчитывать Украина после запуска "Северного потока-2"

"Не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию каких-либо "потоков", которые уже были построены, - приводит заявление политика РИА Новости. - Что бы нам ни говорили, все это новости для внутреннего пользования".

Украина не может повлиять на коммерческие проекты, которые находятся вне ее территории, подчеркнул народный депутат. Дубинский добавил, что украинские чиновники постоянно твердят, что страна не приобретает российский газ. А на самом деле Киев покупает его и оформляет как венгерский, чтобы потом рассказывать об "уходе от газовой зависимости от Москвы" и воровать деньги, заявил депутат.

Ранее собщалось, что итоги переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Меркель разочаровали украинского лидера. Судя по публичным заявлениям украинского главы, он так и не получил искомого результата от своей поездки в Берлин. Бравые заявления о том, что он добьется от Германии остановки строительства "Северного потока-2" или хотя бы выторгует финансовую компенсацию, либо какие-то другие преференции для незалежной, так и остались на словах.

В мире экс-СССР Украина Газопровод "Северный поток-2" Отношения России и Украины

Главное сегодня

Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Нефть подорожала после новостей о согласовании новых условий ОПЕК+
Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Захарова: Слова Мааса направлены на вытеснение "Спутника V"
Оперштаб: РФ примет решение о авиасообщении с Египтом после визита экспертов
Британия обещает новые провокации у берегов России и Китая
Может ли иностранец приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19