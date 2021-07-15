Депутат Рады рассказал про обман Украины по "Северному потоку-2"

Киев вводит народ Украины в заблуждение заявлениями о том, что газопровод "Северный поток-2" можно блокировать. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию каких-либо "потоков", которые уже были построены, - приводит заявление политика РИА Новости. - Что бы нам ни говорили, все это новости для внутреннего пользования".

Украина не может повлиять на коммерческие проекты, которые находятся вне ее территории, подчеркнул народный депутат. Дубинский добавил, что украинские чиновники постоянно твердят, что страна не приобретает российский газ. А на самом деле Киев покупает его и оформляет как венгерский, чтобы потом рассказывать об "уходе от газовой зависимости от Москвы" и воровать деньги, заявил депутат.

Ранее собщалось, что итоги переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Меркель разочаровали украинского лидера. Судя по публичным заявлениям украинского главы, он так и не получил искомого результата от своей поездки в Берлин. Бравые заявления о том, что он добьется от Германии остановки строительства "Северного потока-2" или хотя бы выторгует финансовую компенсацию, либо какие-то другие преференции для незалежной, так и остались на словах.