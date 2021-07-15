Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год

Лучшей валютой для сбережений в ближайшие полгода-год будет американский доллар, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

Он объяснил свою рекомендацию высокой инфляцией в США, из-за которой большинство валют развивающихся рынков, в том числе рубль, могут ослабнуть по отношению к доллару.

Нынешние сильные позиции рубля по отношению к американской валюте можно объяснить сохраняющимся оптимизмом инвесторов, которые рассчитывают, что всплеск инфляции в США - временное явление, уточнил Бабин.

Если инфляция в Штатах останется на высоком уровне, то рано или поздно это приведет к глубокому разочарованию участников рынка и, как следствие, сильному снижению валют развивающихся стран к доллару, предупредил специалист.

"В этом случае рубль покажет опережающие темпы ослабления вместе с развивающимися валютами, которые наиболее чувствительны к изменению глобальных денежно-кредитных условий", - заключил Бабин.

Напомним, в июне рост инфляции в США стал максимальным с августа 2008 года и составил 5,4%.